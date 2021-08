Le propriétaire d’un salon de Liverpool avec un panneau interdisant les masques condamné à une amende de 13 000 £ pour avoir mené une manifestation anti-verrouillage | Royaume-Uni | Nouvelles

Julie Saunderson, propriétaire de Skin Kerr à Bootle, aurait quitté son domicile le 21 novembre pour « diriger et engager » des centaines de personnes lors d’une marche dans le centre-ville de Liverpool. Le propriétaire du salon, qualifié de “Covid-denier”, a été inculpé d’être à l’extérieur d’un lieu sans excuse raisonnable, de participer à un rassemblement public de plus de deux personnes et d’avoir organisé un rassemblement de plus de 30 personnes.

Le 19 février, Mme Saunderson a comparu devant le tribunal de première instance de Liverpool pour nier toutes les infractions.

Cependant, lors de son procès vendredi, elle ne s’est pas présentée et n’a pris aucun contact pour expliquer pourquoi elle n’était pas présente.

Mme Saunderson a été vue par deux policiers lors du deuxième verrouillage en Angleterre «diriger et engager» un grand groupe de personnes sur Renshaw Street dans le centre-ville de Liverpool vers 13h50.

Le procureur a déclaré que lorsqu’on lui a demandé ses coordonnées, Mme Saunderson a refusé.

Le tribunal de première instance de Liverpool a appris que Mme Saunderson “avait initialement nié avoir enfreint la réglementation” et affirmait qu’elle “traversait simplement la route ou faisait de l’exercice”.

Le tribunal a également vu des images de caméras portées sur le corps de la police, qui semblaient montrer Mme Saunderson dirigeant et criant à ceux qui la suivaient dans les rues.

Mme Saunderson a été reconnue coupable de trois infractions en vertu des restrictions sur les coronavirus lors du procès.

Elle a été condamnée à une amende de 12 000 £, ainsi qu’à 810 £ de frais de justice, qui doivent être payés dans les 28 jours.

Le 21 novembre 2020, la police de Merseyside a introduit un ordre de dispersion dans le centre-ville de Liverpool.

Le surintendant en chef Ngaire Waine a déclaré à l’époque: “Pour le bien des gens de tout le Merseyside, les personnes avec qui vous vivez, à côté et avec qui vous travaillez – ne soyez pas tenté de vous joindre à un grand rassemblement ou à une manifestation, et faites entendre votre voix d’une manière plus sûre et légale.

Cela faisait suite à une manifestation le 14 novembre au cours de laquelle un policier aurait été agressé dans le centre-ville de Liverpool.

La police de Merseyside a déclaré que 27 personnes avaient été arrêtées le 14 novembre, dont 25 pour des infractions à l’ordre public et des infractions à la législation sur les coronavirus, et 17 personnes avaient été condamnées à des amendes fixes.

Skin Kerr, le salon de Mme Saunderson, a attiré l’attention en septembre 2020 après l’apparition d’une affiche dans sa vitrine niant l’existence de la pandémie.

Le panneau sur la boutique, sur Aintree Road, contenait une série de puces indiquant : “Covid Free Salon ; pas de masques, nous prenons de l’argent liquide ; les discussions sur Covid sont interdites ; vous ne pouvez pas attraper ce qui n’existe pas.”

L’affiche comprenait également les hashtags “#voodoovirusisbullsh**” et “#wedonotconsent”, et demandait aux visiteurs de “veuillez respecter les règles du salon”.

En vertu des directives anglaises sur les coronavirus à l’époque, les coiffeurs et le personnel des salons devaient porter des masques chirurgicaux ainsi que des visières transparentes pour empêcher la propagation de Covid.

Lorsque le Liverpool Echo a contacté le salon en septembre 2020, une femme qui a déclaré qu’elle était la gérante a déclaré qu’elle “ne souhaitait pas discuter” de l’affiche.

La femme anonyme a également affirmé que des menaces de violence avaient été proférées contre elle.

De nombreuses personnes se sont tournées vers les médias sociaux pour critiquer l’entreprise, une personne qualifiant le propriétaire d'”irresponsable”.

L’un d’eux, qui a tagué la police du Merseyside dans son commentaire sur Twitter, a écrit : « Pouvons-nous faire quelque chose contre ce propriétaire d’entreprise irresponsable – la clinique @skinkerr s’il vous plaît ?

“Le Merseyside plane déjà juste en dessous des niveaux pour que les restrictions soient réimposées.”