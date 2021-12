Le propriétaire d’une usine de bougies du Kentucky s’exprime sur la mission de sauvetage de la FEMA après des tornades dévastatrices

« Sunday Night in America » ​​s’est entretenu avec le propriétaire de l’usine de bougies de Mayfield, dont l’usine a été détruite après que des tornades meurtrières ont frappé le pays, traversant environ six États.

L’une des régions les plus dévastées était l’État du Kentucky, où une centaine de personnes sont présumées mortes ou portées disparues.

LA FEMA EN MODE « SAUVEGARDER DES VIE, SOUTENIR » COMBINANT LES SURVIVANTS DE LA DEVASTATION DE LA TORNADE

« Une communauté de Mayfield, dans le Kentucky, est l’épicentre de la destruction. Plus de 100 personnes y travaillaient dans une fabrique de bougies lorsque leur lieu de travail a été dévasté vendredi soir », a déclaré l’animateur de Fox News, Trey Gowdy.

Gowdy s’est entretenu avec le propriétaire de l’usine, Troy Propes, de toutes les mises à jour sur les survivants et les victimes de la dévastation.

Les secouristes fouillent ce qui reste de l’usine de bougies de produits de consommation de Mayfield après sa destruction par une tornade à Mayfield, Kentucky, le 11 décembre 2021. – Des tornades ont ravagé cinq États américains pendant la nuit, faisant plus de 70 morts samedi dans le Kentucky et causant plusieurs décès dans un entrepôt d’Amazon dans l’Illinois qui a subi des « dommages catastrophiques » avec environ 100 personnes piégées à l’intérieur. La ville de Mayfield, dans l’ouest du Kentucky, était le « point zéro » de la tempête – une scène de « dévastation massive », a déclaré un responsable. (Photo de John Amis / .) (Photo de JOHN AMIS/. via .) ((Photo de JOHN AMIS/. via .))

« Heureusement, la FEMA a toujours déclaré qu’il s’agissait d’une mission de sauvetage. Ce sont les experts dans cette situation, et cela nous donne tous de l’espoir parce que, les habitants de cette ville et moi-même, nous sommes dans des eaux inconnues, Trey. Et c’est bien nouvelles pour nous », a déclaré Propes.

Propes a décrit la scène alors que la tornade passait au-dessus de son usine.

« Nous avons 110 personnes qui ont travaillé le deuxième quart de travail l’autre soir, fabriquant des bougies pour certaines des plus grandes marques. Cette tornade est arrivée avec une force qui a été décrite dans le segment précédent. Elle a totalement dévasté cette communauté », a déclaré Propes.

Il a été rapporté que l’usine de bougies fonctionnait « 24h/24 et 7j/7 » pour répondre aux demandes des vacances de Noël avant que la tornade ne frappe la région. Bien que le mauvais temps soit connu des employés, l’intensité de la tornade a pris la communauté par surprise. Propes a félicité son équipe de direction pour avoir géré la situation du mieux qu’elle pouvait.

« Tout le monde était au courant du mauvais temps, mais, comme on nous l’apprend même quand nous sommes enfants, la première chose que nous faisons est de ne pas monter dans votre voiture. L’équipe de direction qui était à l’usine ce soir-là, je les félicite d’avoir fait un excellent travail », a-t-il déclaré. « Je pense que plus de vies auraient été perdues. Je sais que dix minutes avant, ils ont suivi tous les protocoles pour amener les employés, presque tous les employés dans la zone désignée. »

Une voiture se trouve sous une maison détruite par une tornade à Campbellsville, dans le Kentucky, le samedi 11 décembre 2021. Les tornades et les intempéries ont causé des dommages catastrophiques dans plusieurs États vendredi soir. ((AP Photo/Michael Clubb) )

Dimanche, 40 personnes avaient été retrouvées et secourues tandis que les autres étaient toujours portées disparues.

Gowdy a demandé comment d’autres Américains peuvent aider la communauté de Propes à la suite des dégâts considérables.

« Allez sur mcpkentucky.com. Nous y avons créé un fonds où l’argent touchera le bout des doigts des employés et de cette communauté. En tant qu’entreprise, nous nous engageons à reconstruire notre entreprise ici. Nous sommes déterminés à rester dans cette communauté. J’ai grandi dans cette communauté. Juste à ma droite se trouve l’église dans laquelle j’ai grandi, qui est également presque totalement nivelée », a déclaré Propes. « Nous faisons partie intégrante de cette communauté. Nous sommes un employeur important de cette communauté, et nous allons le rester. Et nous allons faire tout notre possible. »

Bowling Green, Kentucky, les habitants regardent les dégâts suite à une tornade qui a frappé la région le 11 décembre 2021. – Des tornades ont ravagé cinq États américains pendant la nuit, faisant plus de 70 morts samedi dans le Kentucky et causant de multiples décès ((GUNNAR WORD/ .))

Propes a félicité Gowdy et Fox News d’avoir couvert l’histoire et d’avoir apporté les prières, le soutien et la sensibilisation de chacun au sort de sa communauté.

« Alors que nous pleurons la perte des huit que nous connaissons, nous célébrons chaque fois que nous savons qu’un autre nombre a baissé. Nous apprécions la prise de conscience que vous apportez à notre communauté car elle a besoin d’aide. Elle a besoin de la capacité de prospérer à nouveau , et nous ne pouvons pas le faire sans les prières et le soutien de tous », a conclu Propes.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Besher, a signalé au moins 80 personnes tuées dans son État, le nombre dépassant probablement les 100.