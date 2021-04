Le propriétaire d’Uniqlo enregistre une hausse de 23% de son bénéfice semestriel et augmente son estimation du bénéfice annuel

PHOTO DE FICHIER: La chaîne de mode de Fast Retailing, Uniqlo, dans un complexe commercial à Pékin

Le japonais Fast Retailing, propriétaire de la marque de vêtements Uniqlo, a annoncé jeudi une hausse de 23% du bénéfice d’exploitation semestriel et a relevé son estimation de son bénéfice pour l’année entière.

Fast Retailing a déclaré que le bénéfice d’exploitation était de 168 milliards de yens (1,53 milliard de dollars) au cours des six mois de février contre 136,7 milliards de yens un an plus tôt.

La société a relevé ses prévisions de bénéfice d’exploitation pour l’année complète à 255 milliards de yens, contre 245 milliards de yens. L’estimation moyenne d’un sondage Refinitiv auprès de 15 analystes était de 262,9 milliards de yens.

Fast Retailing a été parmi les détaillants les plus résilients pendant la pandémie de coronavirus, car l’accent mis par Uniqlo sur la Chine et le Japon l’a aidé à échapper au pire du ralentissement de la vente au détail qui a frappé les États-Unis et l’Europe.

Uniqlo a rapidement vendu des masques et a vu une forte demande pour ses pantalons de jogging et autres vêtements confortables.

