Le propriétaire le plus chaud sera renommé en tant que groupe non lié après la réinscription de l’AIM

La société mère plus chaude, Electra Private Equity, a annoncé son intention d’étendre le détaillant au-delà des chaussures et sur le marché de l’habillement.

Le détaillant devrait être renommé Unbound Group après que les actionnaires d’Electra ont approuvé la réinscription sur AIM lors d’une assemblée générale tenue le 30 décembre.

Unbound sera dirigé par Ian Watson, qui est actuellement directeur général de Hotter et deviendra directeur général de Unbound Group.

Unbound a déclaré qu’il s’appuierait sur les bases solides de son activité principale actuelle, Hotter, pour accroître la valeur grâce à sa plate-forme de vente au détail multimarques qui soutient les modes de vie actifs des 55 ans et plus avec une gamme de produits et de services.

L’offre élargie d’Unbound au-delà des chaussures devrait inclure des produits et services de vêtements, de bien-être et de style de vie, avec des marques complémentaires tierces aux côtés des nouvelles marques Unbound, ainsi que Hotter.

Tout en continuant à développer l’offre de chaussures de Hotter pour tous les consommateurs de sa tranche d’âge cible, Unbound a l’intention de tirer parti de la base de données de clients très attrayante et de l’infrastructure numérique évolutive de Hotter pour soutenir les ventes sur la nouvelle plate-forme Unbound de ses propres marques et produits avec avantages clients liés au même groupe démographique cible.

« La création d’Unbound et son admission dans l’AIM seront une étape importante et nous sommes enthousiasmés par les opportunités à venir », a déclaré Watson.

« Nous continuons à obtenir une excellente dynamique avec notre nouvelle stratégie de partenariat Unbound, et nous sommes en discussions préliminaires avec un certain nombre de partenaires potentiels.

« Hotter a continué d’afficher une forte croissance en novembre et décembre, avec un chiffre d’affaires de 9 % par rapport à l’année précédente et une marge brute continuant d’afficher une performance positive à 65,5 %.

«Ces performances robustes malgré les problèmes de coût et de disponibilité de la chaîne d’approvisionnement, associées à l’impact négatif d’Omicron supprimant la demande dans les rues au cours des dernières semaines de décembre, sont encourageantes.

« Avec notre concentration unique sur notre clientèle de plus de 55 ans, étayée par la force de la marque Hotter et des vents favorables culturels et démographiques, nous pensons qu’il existe une opportunité de croissance significative pour Unbound, et nous sommes impatients de créer de la valeur à long terme pour notre entreprise existante. et de nouveaux actionnaires.

