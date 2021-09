Le prospect de l’UFC, Tom Aspinall, parle de sa “bonne relation avec la peur” et Michael Bisping “le vire pour une bière”

in

Tom Aspinall admet qu’il a une “bonne relation avec la peur”, malgré le sentiment qu’il veut arrêter avant les combats.

La star britannique des poids lourds parcourt les classements à un rythme rapide avec quatre arrivées consécutives depuis ses débuts en juillet 2020.

.

Aspinall se sent comme un sac de nerfs le jour du combat, même maintenant

Doté de mains incroyables, d’une vitesse fulgurante et d’un jeu de grappling qui ferait rougir un Brésilien, le natif d’Atherton gagne du terrain dans le monde des arts martiaux mixtes.

Issu d’une famille de combattants, le joueur de 28 ans a été guidé vers le précipice du sport par son père – Andy Aspinall – un instructeur de Jiu-Jitsu brésilien accompli avec plus de 20 ans d’expérience.

Aspinall s’est également battu avec Tyson Fury au cours de sa carrière de boxeur en plein essor, ce qui signifie que sa compréhension de la portée et de l’exécution des tirs fait de lui l’un des espoirs les plus brillants du sport.

Bien qu’il ait traité avec une facilité déconcertante Sergey Spivak à Las Vegas au début du mois, le boxeur de 6 pieds 5 pouces lutte toujours contre l’anxiété comme tout autre être humain.

.

Spivak a été laissé ensanglanté et perplexe alors qu’Aspinall a décroché un magnifique combo genou-coude pour rapprocher le combat

“Oh mon pote, chaque fois que je me bats, je me dis ce jour-là:” Je ne ferai plus jamais ça “”, a déclaré Apsinall à talkSPORT.

“Je pense littéralement que, chaque jour de combat, je me dis –” C’est la dernière fois que je fais cette merde. “

« Mais dès que je suis là-dedans, je vais bien ! Je vais tout à fait bien, j’ai juste une bonne relation avec la peur à ce stade.

« Je suis conscient que la peur peut m’aider ; si je l’utilise pour m’aider, cela peut m’aider beaucoup. Même si j’ai peur, cela m’aide en fait. Cela semble ridicule pour quelqu’un qui ne comprend pas correctement la peur, mais parce que j’ai tellement peur et que j’ai eu beaucoup de combats à ce stade, je comprends.

« C’est la meilleure façon de le décrire – moi et la peur avons une très, très bonne relation. Et je sais bien l’utiliser.

.

Le joueur de 28 ans a obtenu un autre bonus Performance of the Night d’une valeur de 50 000 $

Le soulagement gravé sur le visage d’Aspinall après son arrivée au premier tour de Spivak prouve à quel point la relation susmentionnée avec la peur est forte.

Pourtant, il était encore plus évident de voir à quel point un autre bonus de 50 000 $ pour la performance de la nuit signifiait pour lui, car les caméras l’ont surpris en train de pleurer de manière incontrôlable.

Malgré l’éclat scintillant de son étoile montante, le Britannique n’a toujours pas dégusté de bière avec Michael Bisping, membre du Temple de la renommée de l’UFC, après avoir tenté d’en organiser une en février.

Bien que la logistique ait fait obstacle au début de l’année, la perspective des poids lourds espère toujours que « The Count » a envie d’une pinte avec lui dans un avenir pas si lointain.

. – .

Le Temple de la renommée de l’UFC Bisping devra peut-être attendre son retour au Royaume-Uni pour une pinte avec Aspinall

« Non, mon pote, il m’a encore viré ! Deuxième fois », a plaisanté Aspinall. “Deuxième fois!

«Pour être juste, nous allions en avoir un, mais comme le spectacle s’est terminé tôt, il a dû y aller.

«Sa femme était partout sur lui, il était sous le pouce, alors il a dû descendre.

« Il arrive bientôt au Royaume-Uni, nous devrons donc nous rattraper bientôt. »

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Regardez la rediffusion complète du combat de Toms à l’UFC FIGHT NIGHT®: BRUNSON vs. TILL sur Fight Pass, le berceau de l’UFC.