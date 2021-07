Le prospect des prédateurs Luke Prokop annonce qu’il est gay ⋆ 10z viral

Predators Prospect Luke Prokop sort. Le temps où les athlètes peuvent avouer leur sexualité arrive lentement. L’espoir des Predators de Nashville, Luke Prokop, est devenu lundi le premier joueur actif sous contrat de la LNH à déclarer son homosexualité. Prokop a fait l’annonce dans un post Instagram.

“Cela a été tout un voyage pour arriver à ce stade de ma vie, mais je ne pourrais pas être plus heureux de ma décision de sortir”, a écrit Prokop. « Depuis mon plus jeune âge, j’ai rêvé d’être un joueur de la LNH, et je crois que vivre ma vie authentique me permettra de m’épanouir entièrement sur la patinoire et d’améliorer mes chances de réaliser mes rêves. »