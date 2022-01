Le protagoniste du livre de Boba Fett explique les différences avec Jango Fett – The News of Chihuahua – Entre les lignes

Temuera Morrison est chargée d’incarner le chasseur de primes le plus tristement célèbre de la galaxie dans la série Disney +, The Boba Fett Book. L’acteur, qui revient dans l’univers créé par George Lucas, 20 ans après son rôle décisif dans Star Wars : L’Attaque des Clones, l’interprète explique la grande différence entre Jango Fett et son fils. Comme les fans de la saga s’en souviendront, Morrison a joué Jango Fett, mercenaire et père de Boba, en 2002, alors lors d’une interview avec Comic Book il a voulu mettre sa vision des deux en perspective.

«Je pense que Boba a perdu son père à un jeune âge. Donc, je pense que c’est un peu plus meurtrier et qu’en dessous se cache un personnage violent et une envie de vengeance. « Surtout pour des gens comme Mace Windu qui peuvent prendre le respect que leur père avait », a expliqué l’acteur.

« J’étais un peu mieux en Boba ; J’ai pensé à Jango Fett, je n’étais pas vraiment sûr de ce que je faisais là, mais je m’amusais beaucoup. C’était en 2000 dans L’Attaque des Clones à Sydney. Mais je pense que c’est le fait qu’il a dû survivre seul plus longtemps et porter plus de poids sur ses épaules et avoir traversé cette épreuve et rejoint une nouvelle tribu. Et, il était visiblement seul depuis plusieurs années. Donc, trouver cette famille, je suppose qu’en termes de clan Tusken, cela a ouvert de nouvelles choses », a-t-il déclaré.

Pour Morrison, c’est dans Le livre de Bobba Fett où vous pouvez « explorer ce vide » qui n’a pas beaucoup vu Boba Fett. « Cela leur a donné une merveilleuse opportunité d’ouvrir de nouvelles histoires dans la saga Star Wars », a-t-il conclu.

La série Disney + se concentre sur la façon dont le méprisable chasseur de primes essaie de devenir le chef du monde souterrain autrefois dirigé par Jabba le Hutt, avec l’aide précieuse de Fennec Shand, qui est interprété par l’actrice Ming-Na Weng.

Pendant ce temps, pour voir comment se déroulent les événements au cours desquels Fett prend le contrôle de la puissante organisation criminelle, les fans devront attendre le prochain chapitre de la plateforme.

Avec des informations de Cependant