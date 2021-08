Le protégé a donné à Maggie Q son coup le plus effrayant de tous les temps, même après avoir été dans un film Die Hard

Vous avez une idée de la scène à laquelle elle fait référence dans la bande-annonce de The Protege, que j’inclurai ci-dessous. Et ce qui est amusant, c’est que les deux cascades impliquent que Maggie Q soit à une hauteur extrême, avec la possibilité d’une très longue chute. Dans The Protege, c’est un plongeon qu’elle décolle d’un très grand escalier, avec seulement les fils fournis par l’équipe de cascadeurs apparemment excellente et professionnelle la gardant aussi en sécurité que possible. Mais en parlant de réussir la cascade pour The Protege, elle a fait une comparaison directe avec le combat dans Live Free or Die Hard, car c’était la seule autre fois de sa carrière qu’elle se sentait terrifiée par une cascade physique.