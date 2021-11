Le « protégé » de Gordon Ramsey licencié à la suite d’un « incident explosif »

Le protégé de Gordon Ramsay au Savoy Grill à Londres a étonnamment été licencié de son poste prestigieux après ce qui est décrit comme un incident « explosif ». Selon le chroniqueur du Daily Mail Richard Eden, Matt Worswick a été licencié du restaurant de Ramsay à l’hôtel Savoy après seulement sept mois.

Le chef et personnalité de la télévision a trié sur le volet le chef de 28 ans pour diriger la cuisine de ce lieu prestigieux, alimenté par son histoire et sa réputation d’étoile Michelin. Rien de tout cela n’a aidé ses chances de continuer à occuper ce poste après l’incident.

« Nous sommes tous choqués », écrit Eden, citant une source au restaurant. « Il y a eu un incident explosif dans la cuisine, puis Matt a annoncé qu’il partait. » Le Daily Mail note que Worswick a obtenu sa première étoile Michelin à 26 ans et a obtenu le feu vert de Ramsay à seulement 28 ans. Auparavant, il travaillait au Champignon Sauvage à Cheltenham avant de devenir chef cuisinier au château de Glenapp et d’obtenir l’étoile numéro un. Il l’a suivi avec le travail à l’hôtel Latymer à Surrey, gagnant sa deuxième étoile.

Worswick a également participé à Masterchef: The Professionals et a atteint les demi-finales en 2010. Et bien que son expérience au Savoy semble être assez positive avant sa sortie, il est possible que la pression avec le lancement d’un deuxième restaurant au cinq étoiles hôtel en septembre a joué un rôle.

« Mon voyage s’est terminé au Savoy. Je tiens à remercier tout le personnel, passé et présent, pour tout leur travail acharné et leur dévouement. Je souhaite à Gordon Ramsay tout le meilleur et un succès continu pour l’avenir », a déclaré Worswick au Daily Mail, ajoutant que Ramsay était à l’étranger et n’était pas là pendant l’incident.

Le chef a depuis verrouillé ses comptes sur les réseaux sociaux, mais beaucoup se sont prononcés en faveur du jeune chef après le licenciement. « Je viens d’entendre la nouvelle – bonne chance avec tout ce que vous allez faire ensuite », a écrit un partisan. « [Gutted] pour entendre ton départ de la Savoie. Quelle est la prochaine? Tout le meilleur à venir », a demandé un autre. « Bonne chance Chef, votre super talentueux… hâte de voir ce qui vous attend », a écrit un troisième.

Peu importe ce qui s’est passé, il est difficile de nier qu’il n’est pas facile d’exister dans le monde de la grande cuisine ou de la haute cuisine. Malgré le lustre peint sur la profession avec la télévision, la réalité est que la cuisine est un refuge pour les personnalités colorées et combustibles. Parfois, ce genre de chose arrive, mais cela ne signifie pas la fin de la route.