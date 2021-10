Le protocole ASSEMBLE se rallie à 200% après la cotation de Coinbase.com

ASSEMBLE Protocol a fait ses débuts sur l’échange Coinbase Pro le mercredi 20 octobre 2021 selon la divulgation officielle faite par Coinbase. Le token ASM du protocole ASSEMBLE a été répertorié suite à une demande massive de la communauté sur le plus grand échange de crypto-monnaie américain coté au NASDAQ – Coinbase. Le jeton ASM alimente la plate-forme Assemble, qui est censée gérer et dépenser des points de récompense et de fidélité intégrés.

L’anticipation était à la hausse parmi les détenteurs avant la cotation. Avec une base d’utilisateurs d’environ 750 000, le projet était prêt pour une grande liste. ASM est également cotée sur Gate.io et Bithumb Korea, deux bourses très réputées dans l’industrie de la cryptographie. L’inscription sur le Coinbase Pro prouve à quel point le marché a confiance dans le jeton et a suscité une adoption massive depuis sa création. Il convient également de noter que Coinbase.com a répertorié le jeton ASM sur sa principale plate-forme le lendemain de l’activation des paires ASM-USD et ASM-USDT sur Coinbase Pro.

Effet de liste Coinbase Pro

L’annonce est intervenue mercredi et a confirmé que les utilisateurs peuvent désormais transférer des jetons ASM sur leurs comptes pour échanger sur Coinbase Pro. Coinbase fournira un support pour l’ASM dans les juridictions prises en charge, indique le message. Les jetons ASM peuvent être échangés sur la bourse en utilisant les paires de trading ASM-USD et ASM-USDT. Compte tenu de l’afflux de volume de transactions suite à la cotation, le prix de l’ASM a bondi.

Les 24 premières heures suivant l’annonce ont vu le prix de l’actif numérique augmenter de plus de 200 %. Cela a envoyé le prix de l’actif vers des sommets de cinq mois. L’inscription sur Coinbase Pro a mis fin aux mois de longue souffrance qui avaient suivi son sommet en avril.

Le volume des transactions a également augmenté avant la cotation. ASSEMBLE Protocol a signalé qu’il avait vu un bond de 26 000% du volume de transactions, ce qui est attribué à l’anticipation de la cotation de Coinbase.

Le protocole ASSEMBLE lance la version Web

ASSEMBLE Protocol a fait un autre pas en avant dans ses efforts pour s’adapter à l’adoption croissante de sa plate-forme. Le projet a lancé une version de bureau du protocole d’intégration de kilométrage sud-coréen.

Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient accéder à la plate-forme que via les applications Android et iOS. Cependant, avec l’achèvement de la version Web, ASSEMBLE Protocol élargit les voies par lesquelles les consommateurs peuvent accéder à ses services.

Des innovations comme celles-ci sont devenues importantes compte tenu du taux d’adoption du protocole. La liste Coinbase Pro et Coinbase.com a déclenché un afflux énorme de volume de transactions d’échanges centralisés et décentralisés, qui a culminé à 500 millions de dollars.

Qu’est-ce que le protocole ASSEMBLE ?

ASSEMBLE Protocol est un protocole d’intégration de kilométrage construit sur la blockchain Ethereum. Le projet utilise la puissance de la blockchain pour fournir aux consommateurs une plate-forme où ils peuvent agréger, gérer et dépenser des miles et des points de récompense. Le portefeuille unifié est connecté aux principales entreprises pour convertir les points de fidélité en un ASP de points de récompense unifié, que les utilisateurs peuvent ensuite convertir en jetons ASM.

L’idée derrière ASSEMBLE Protocol n’est pas nouvelle, d’autres projets ont offert les mêmes services. Cependant, un facteur déterminant a été le taux de réussite du protocole ASSEMBLE. Les consommateurs peuvent dépenser ou convertir leurs points de fidélité directement depuis la plateforme.

2021 a été particulièrement important pour le projet avec de multiples inscriptions sur les principaux échanges et une base de données d’environ 750 000 utilisateurs. Une adoption massive est attendue dans les jours et les semaines suivant la cotation de Coinbase Pro.