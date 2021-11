Le protocole ASTRA et Squire Patton Boggs s’associent sur la conformité cryptographique pour les investisseurs institutionnels

Dublin, Irlande, le 8 novembre 2021,

Squire Patton Boggs, l’une des principales sociétés juridiques à service complet au monde pour assurer des conseils de conformité transfrontaliers ainsi que la réponse aux incidents, a annoncé un nouveau partenariat avec le protocole ASTRA breveté au niveau international, afin de donner l’assurance et la confiance de conformité aux écosystème financier (DeFi).

Squire Patton Boggs possède des bureaux commerciaux dans 20 pays différents sur quatre continents. La pratique juridique internationale du cabinet se situe sur des marchés clés où les clients réalisent régulièrement des volumes d’affaires élevés, axés sur le secteur des actifs numériques.

Leur écosystème comprend également des relations de travail stratégiques avec des sociétés indépendantes opérant sur les marchés européens et latino-américains. Leur vaste pratique et leur expertise du secteur sont partagées via l’une des plateformes technologiques les plus avancées du secteur juridique, ainsi qu’une rotation continue de professionnels du droit dans leurs bureaux à travers le monde. De plus, le cabinet applique ses connaissances de l’industrie ainsi que des outils de gestion de projet pour mettre en œuvre des améliorations régulières des processus commerciaux et améliorer la valeur globale de ses services juridiques.

Le protocole Astra, une couche juridique et de conformité de pointe qui apporte une assurance inégalée aux blockchains publiques, est heureux de confirmer qu’il travaille en coopération avec Squire Patton Boggs, qui acceptera ASTRA comme son premier mode de paiement DeFi.

Tirer parti de la couche d’assurance décentralisée sur les chaînes de blocs publiques

Bien que les entreprises actuelles de blockchain et de cryptographie aient créé des défis pour les autorités de réglementation du monde entier, le protocole Astra offre une couche d’assurance décentralisée sur les blockchains publiques pour soutenir la croissance exponentielle de DeFi.

La couche d’assurance d’Astra est capable de se connecter à une plate-forme DeFi existante afin de garantir que les fonds arrivent à leur destination prévue, via sa technologie brevetée au niveau international. Le protocole a été conçu pour empêcher l’exécution de contrats intelligents non sécurisés ou invalides. Si une transaction s’avère frauduleuse ou si les fonds se retrouvent dans une adresse de portefeuille crypto incorrecte, Astra est en mesure de résoudre le litige et de restaurer les fonds immédiatement, tout en respectant les directives réglementaires applicables.

Joe Crowley, conseiller politique principal chez Squire Patton Boggs, est également un homme politique américain qui a été représentant américain du 14e district du Congrès de New York de 1999 à 2019, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe du protocole ASTRA et sommes impatients de travailler avec leurs collègues du monde entier ».

Crowley a ajouté « ASTRA est la principale entreprise de protocole de conformité au sein de l’industrie DeFi qui est en mesure de donner une assurance aux agences de réglementation ainsi qu’aux clients individuels, ce qui à son tour contribuera à renforcer la confiance dans la légitimité de DeFi en tant qu’industrie mondiale ».

Sakhib Waseem, directeur de l’innovation chez ASTRA Protocol, a déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits de notre partenariat avec Squire Patton Boggs et sommes impatients de travailler avec le membre du Congrès Crowley et son organisation. Alors que nous, au protocole ASTRA, définissons la prochaine génération de structure de conformité mondiale décentralisée dans l’industrie DeFi, il est important d’avoir des partenaires clés qui comprennent les besoins de la communauté crypto et sont en phase avec les derniers changements dans l’espace réglementaire ».

« Squire Patton Boggs est très présent aux États-Unis et à l’échelle internationale, ce partenariat est une autre affirmation que nous avons les dernières connaissances en matière d’améliorations réglementaires dans le monde et que nous pouvons fournir une norme de pointe à nos clients et clients », ajoute Sakhib.

À propos d’Astra

La mission d’Astra Protocol est de doter le monde DeFi d’une couche juridique complète. Éliminer le doute, éliminer la fraude et traiter les litiges en rendant les blockchains publiques sûres pour tous les utilisateurs. Débloquer la croissance future de l’industrie.

La finance décentralisée, ou DeFi, est devenue l’un des marchés de blockchain les plus attrayants, passionnants et lucratifs. Mais la dure réalité est que si les fonds sont envoyés à la mauvaise adresse de portefeuille ou si la transaction est une arnaque, l’argent est susceptible d’être perdu à jamais. Avec très peu de réglementations en place pour protéger les consommateurs, DeFi est trop risqué pour les grandes entreprises. Ce qui manque, c’est une couche d’assurance qui relie le monde de la cryptographie et le monde réel pour offrir confiance et tranquillité d’esprit.

Notre solution est ASTRA. Cette couche juridique révolutionnaire se connecte à n’importe quelle plate-forme existante, garantissant que tous les fonds arrivent en toute sécurité à leur destination correcte. Même si quelque chose ne va pas, nous pouvons résoudre le problème rapidement et efficacement avec ASTRA et restaurer vos fonds immédiatement.

À propos de l’écuyer Patton Boggs

Squire Patton Boggs est un cabinet d’avocats mondial à service complet qui fournit un aperçu du point de rencontre du droit, des affaires et du gouvernement, vous donne une voix, soutient vos ambitions et obtient des résultats positifs.

Pour consulter les mentions légales de la société, veuillez visiter : https://www.squirepattonboggs.com/en/footer/legal-notices.

Avec une équipe multidisciplinaire de plus de 1 500 avocats répartis dans 45 bureaux dans 20 pays, le cabinet est bien implanté géographiquement avec de solides positions locales et régionales en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Amérique latine, et notre expérience pratique s’étend à tous secteurs clés.

