Le protocole Astra lève 9 millions de dollars en vente privée pour apporter une conformité décentralisée à l’écosystème DeFi

Zürich, Suisse, le 22 décembre 2021,

Astra Protocol est heureux d’annoncer qu’il a obtenu 9 millions de dollars grâce à son augmentation symbolique. En outre, des groupes d’investissement et des particuliers de premier plan ont soutenu le projet, confirmant la nécessité d’une conformité décentralisée dans le secteur de la finance décentralisée.

Les choses avancent rapidement pour Astra et son protocole mondialement breveté. L’initiative se concentre sur l’équipement des contrats intelligents DeFi avec une couche de conformité entièrement décentralisée. Cette couche offre à la fois des capacités de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent. De plus, la couche de conformité peut servir d’outil pour résoudre tout problème de conformité dans le monde réel avec l’aide de divers cabinets d’avocats renommés.

La croissance continue de la finance décentralisée a montré la nécessité de respecter des règles strictes déterminées par la société. La majorité des protocoles sur le marché aujourd’hui ne fournissent pas cette fonctionnalité, pourtant le changement sera inévitable. Sans couche de conformité, les développeurs et les utilisateurs peuvent perdre le contrôle de l’écosystème.

De plus, le paysage technologique actuel permet de surmonter et de résoudre tous les différends qui pourraient survenir. Par conséquent, un système de règlement des différends en chaîne est crucial, en particulier pour la finance décentralisée et les risques élevés qu’elle peut présenter. Le protocole Astra offre une assurance juridique, un cadre, un règlement des différends et une conformité réglementaire pour les prêts et emprunts, les produits dérivés, les pièces stables, la gestion d’actifs, l’assurance décentralisée et les échanges décentralisés.

L’augmentation de jeton du protocole Astra s’est terminée récemment, collectant 9 millions de dollars pour que l’équipe continue de construire et de faire évoluer sa couche de conformité. Les investisseurs notables dans le projet incluent Republic, DAOMaker, Fundamental Labs, Faculty, Richard Dai et Wave GP Cardano.

Jonathan Han, associé chez Republic, commente :

« Nous pensons que la solution d’Astra est un élément clé du mouvement critique pour que DeFi devienne le courant dominant. Nous sommes ravis de soutenir l’équipe Astra qui travaille avec diligence pour apporter les avantages de DeFi à plus de personnes et d’organisations ».

Le co-fondateur d’Astra Protocol, Arthur Ali, commente :

« Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer la clôture de notre augmentation symbolique et fiers d’annoncer le soutien solide des groupes d’investissement et des particuliers de premier plan tels que ; Republic, DAOMaker, Richard Dai, Fundamental Labs et le soutien institutionnel. Nous croyons fermement qu’ASTRA est la clé de l’avenir de DeFi. Cela nous permettra de débloquer la prochaine voie de croissance dans l’industrie, permettant des pratiques plus conformes dans plusieurs pays et assurant une participation accrue des grandes institutions traditionnelles. Notre technologie brevetée à l’échelle mondiale permettra à DeFi de poursuivre sa croissance de manière transparente tout en favorisant une plus grande confiance des régulateurs sans compromettre la décentralisation. »

Astra Protocol a conclu d’autres partenariats mondialement reconnus avec les principaux cabinets d’avocats et d’audit au monde, avec d’autres annonces publiées sous peu.

À propos du protocole Astra

Notre mission est d’équiper tous les contrats intelligents DeFi d’une couche de conformité entièrement décentralisée, y compris les capacités KYC et AML, pour agir comme un outil permettant de résoudre les problèmes de conformité du monde réel en utilisant l’expertise de cabinets juridiques de confiance.

