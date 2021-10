Le protocole ‘Data Pipeline’ KYVE lève 2,8 millions de dollars auprès d’initiés de l’industrie

Un nouveau projet ambitieux d’une paire de jeunes fondateurs espère étendre et décentraliser l’accès aux données pour les blockchains, et ils viennent de lever 2,8 millions de dollars pour le faire.

KYVE – une version stylisée de la deuxième syllabe d’« archive » – a clôturé son deuxième cycle de financement dirigé par Permanent Ventures et Hypersphere Ventures, et avec des contributions de Zee Prime et CMS Holdings. Arweave, la Fondation Avalanche, la Fondation Interchain, la Fondation NEAR, la Fondation Solana sont parmi les autres impliquées.

KYVE, qui est actuellement en testnet, utilise Arweave pour stocker des données blockchain dont la véracité est vérifiée par un réseau d’opérateurs de nœuds.

« Dans l’ensemble, KYVE est un outil permettant de créer un réseau de données entièrement décentralisé, où tout le monde peut accéder aux données, les obtenir et les interroger, et tout est sans confiance », a déclaré le co-fondateur de KYVE, Fabian Riewe, dans une interview avec CoinDesk.

Alors que le stockage et l’accès aux données peuvent ne pas sembler passionnants à première vue, Riewe a décrit un cas d’utilisation où de nouveaux nœuds Solana pourraient interroger KYVE à partir d’un « point valide », permettant des nœuds plus légers qui n’ont pas besoin d’avoir l’historique complet de la blockchain. L’exécution d’un nœud Solana entraîne une charge matérielle particulièrement élevée, ce qui pourrait réduire les besoins en mémoire.

Lire la suite: Arweave 2.0 se rapproche d’un projet de stockage de fichiers de ses rêves de « bibliothèque d’Alexandrie »

Si la Fondation Solana devait fournir ce service, cela créerait un point de défaillance unique, mais le réseau de KYVE ajoute une couche de sécurité décentralisée.

Ce cas d’utilisation est déjà testé sur Avalanche, par Riewe.

« Nous avons vu cela se produire du côté de l’Avalanche », a déclaré Riewe. « Nous avons beaucoup de données sur les avalanches, et ce que font les nœuds, c’est qu’ils élaguent leur base de données locale et disent simplement : « Eh bien, si jamais je dois fournir ces données, je les demanderai simplement via KYVE et les servirai par là. » «

« pipeline » de données

Les autres cas d’utilisation incluent les oracles de prix, les données inter-chaînes, les ponts inter-chaînes, le stockage (et la modification, en fonction des événements externes surveillés) des métadonnées de jeton non fongible (NFT) et la « traduction » des données entre la machine virtuelle Ethereum (EVM) et non -Chaînes EVM, permettant le déclenchement d’événements cross-blockchain.

En essayant de décrire le modèle commercial, Riewe a comparé KYVE à un oléoduc – mais au lieu de pétrole brut, Kyve transporte des données.

« KYVE est un pipeline, transportant le pétrole d’un endroit à un autre, et les gens font des trucs fous avec le pétrole – ils fabriquent du plastique, ils fabriquent du diesel, de l’essence, ils construisent des choses incroyables avec », a-t-il déclaré.

Plans de croissance

Selon Reiwe, l’équipe est passée à huit personnes et le cycle s’est concentré sur les fondateurs et les partenaires d’intégration potentiels, évitant les entreprises « uniquement en capital » et travaillant en étroite collaboration avec les investisseurs pour assurer une éventuelle adéquation entre les produits et le marché.

Alors que Riewe et le co-fondateur John Letey n’ont respectivement que 21 et 16 ans, Riewe dit que la communauté des premiers utilisateurs et testeurs a été favorable et respectueux alors que le projet fonctionne malgré les douleurs de croissance et les problèmes de données occasionnels.

«Ils nous disent tout le temps:« Hé, nous avons déjà été sur testnet auparavant. Ces choses arrivent », a-t-il déclaré.

L’équipe a actuellement des plans pour un jeton utilitaire qui permettra aux utilisateurs de télécharger des données et de payer des validateurs pour confirmer la validité des données ainsi que de participer au processus de gouvernance décentralisée du projet. Selon Riewe, l’équipe vise un lancement symbolique d’ici le milieu de l’année prochaine.