Le protocole de communication multi-Blockchain Wormhole devient opérationnel, jetant un pont sur Solana, BSC, Ethereum et Terra

Wormhole, un protocole d’interopérabilité qui connecte Solana à d’autres réseaux, a annoncé le lancement de son réseau principal. Avec le lancement du réseau principal, Wormhole prendrait désormais en charge les transferts de messages inter-blockchain.

Trou de ver : pont de communication prenant en charge les données arbitraires

Wormhole n’est pas seulement un atout ou un pont de communication, il prend également en charge des données arbitraires. Cela signifie qu’il permet le transfert inter-chaînes de toute information. Ces informations incluent les données Oracle, les votes de gouvernance, les jetons non fongibles (NFT), entre autres.

Le protocole vise à combler le manque d’interopérabilité en connectant les messages à d’autres chaînes via un réseau vérifiable et sans confiance. Ce réseau est pris en charge par des nœuds de validation, également appelés nœuds Guardian.

Selon l’annonce, le réseau principal Wormhole prendrait également en charge Ethereum, Terra et Binance Smart Chain (BSC). Le protocole prévoit d’ajouter d’autres chaînes importantes dans un proche avenir.

Le testnet du protocole Wormhole a été annoncé pour la première fois en octobre 2020 par Solana. À l’époque, il ne prenait en charge que les transferts inter-chaînes entre Solana et Ethereum. La prise en charge supplémentaire des blockchains Terra et BSC est une amélioration par rapport à la phase de testnet de Wormhole.

Wormhole se décrit comme un protocole de messagerie qui permet aux informations de circuler librement entre des chaînes de blocs précédemment cloisonnées.

De plus, Wormhole est livré avec 19 validateurs où les projets peuvent surveiller si un actif est verrouillé dans une chaîne et est copié avant de passer librement à la chaîne suivante.

Le protocole est conçu pour être synchrone, permettant un consensus à faible latence. Cette capacité garantit que les informations sont utilisées librement et sans délai.

Avec ce réseau principal, Wormhole ouvre une voie plus rapide et plus simple aux actifs non natifs pour entrer dans l’écosystème financier décentralisé animé de Solana. Des projets comme Serum, une plate-forme d’échange décentralisé (DEX) soutenue par FTX, pourraient débloquer des liquidités inter-chaînes supplémentaires via Wormhole.

Wormhole a été formé à la suite d’un partenariat entre Solana et Certus One, un validateur de premier plan pour la technologie de grand livre distribué (DLT). Dès octobre, il était prévu de connecter les tokens ETH et ERC20 aux tokens SPL, les tokens fongibles de la blockchain Solana. Wormhole a été formé pour être le premier des nombreux ponts bidirectionnels à chaînes croisées prévus pour le réseau Solana.

Fondée en 2017, Solana est une blockchain Proof of Stake (PoS) haute performance qui vise à résoudre les problèmes de la finance décentralisée (DeFi). La blockchain se concentre sur la résolution des problèmes liés à la vitesse, à l’échelle et aux frais de transaction, ce qui en fait une plate-forme privilégiée pour les applications décentralisées (DApps).

Partenariat de Wormhole avec Pyth Network

Wormhole s’était déjà associé au réseau Pyth basé à Solana en mai de cette année. Pyth est un protocole oracle conçu pour récupérer instantanément les données en chaîne. Le partenariat a permis aux utilisateurs d’Ethereum de se connecter au réseau Solana, notamment en obtenant l’accès à la source de données de Pyth.

Pendant ce temps, la blockchain Solana continue de prospérer aux côtés des plates-formes décentralisées qui y sont construites. Solana s’est récemment associée au service de streaming musical Audius et au marché NFT Metaplex pour lancer un fonds de 5 millions de dollars destiné à attirer des artistes et des musiciens sur sa plate-forme.

