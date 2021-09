DéFi

Le protocole de couverture et le protocole de règle de drame s’arrêtent après le départ soudain de l’équipe de développement

Le fournisseur d’assurance décentralisé Cover Protocol a annoncé sa fermeture après que son équipe de développement a quitté le projet. Sa société sœur, une plus petite plateforme de prêt, Ruler, ferme également.

La nouvelle a fait chuter les prix des jetons des deux plates-formes avec COVER de plus de 22% depuis que l’équipe Cover l’a annoncé pour la première fois samedi, pour s’échanger à 215 $, tandis que RULER est en baisse de plus de 90% au cours de la même période pour s’échanger à 1,2 $. .

Le responsable de la communauté DeFi Ted n’a pas révélé pourquoi l’équipe de développement est partie, mais a déclaré :

“La décision de le faire n’a pas été facile et c’est une décision finale que l’équipe restante a prise après avoir examiné la voie à suivre après que les développeurs principaux ont soudainement quitté les projets.”

L’équipe restante a décidé de distribuer les fonds du Trésor restants aux détenteurs de jetons en tant que paiement des créanciers, pour lequel un instantané sera pris au numéro de bloc 13162680.

À l’avenir, l’équipe ne continuera pas avec le jeton ou les contrats RULER & COVER, et l’interface utilisateur sera fermée.

Le protocole Cover, cependant, a toujours été en proie à des problèmes. En décembre dernier, il a été victime d’un attentat au chapeau blanc. En mars de cette année, le blue chips de DeFi, Yearn Finance, a annulé son projet de fusion avec Cover.

Le protocole COVER était également une nouvelle image de marque du projet yieldfarming.insure (SAFE) il y a environ un an. Le lancement du projet yieldfarming.insure était une débâcle en soi qui a plus tard obtenu le soutien d’Andre Cronje de Yearn et du PDG de FTX Sam Bankman-Fried en tant que conseillers, et même la relance n’a pas été sans problème.

DeFi Ted a maintenant averti les utilisateurs de retirer tous les fonds des deux protocoles dès que possible.

