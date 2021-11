Le protocole de jalonnement liquide PStake lève 10 millions de dollars de financement stratégique

PStake, le protocole de jalonnement liquide de la société indienne de financement du commerce Persistence, a clôturé un cycle de financement stratégique de 10 millions de dollars mené par Three Arrows Capital, Galaxy Digital, Sequoia Capital India et Defiance Capital. Parmi les autres investisseurs du cycle figuraient Coinbase Ventures, Tendermint Ventures, Kraken Ventures, Alameda Research, Sino Global Capital, Spartan Group et un certain nombre d’investisseurs providentiels.

