Le protocole de l’UEFA sur les commotions cérébrales soumis à un examen minutieux après l’incident de Benjamin Pavard

Après la façon dont le personnel médical français a traité la blessure à la tête de Benjamin Pavard lors de sa victoire 1-0 sur l’Allemagne suite à sa collision avec Robin Gosens, l’UEFA fait maintenant l’objet d’un examen minutieux pour ne pas avoir correctement suivi ses propres protocoles de commotion cérébrale (DW).

Après la collision, Pavard n’a été évalué que quelques instants avant de quitter le terrain, puis d’être autorisé à revenir pour terminer le match. Il a depuis admis qu’il avait été légitimement assommé pendant environ 10 à 15 secondes immédiatement après que la jambe de Gosens eut touché le côté de sa tête, ce qui était une sérieuse source d’inquiétude, surtout après ce qui s’était passé avec le Danois Christian Eriksen le week-end dernier, s’effondrant sur le terrain en raison d’un arrêt cardiaque.

Peter McGabe, directeur général de Headway, l’association caritative pour les lésions cérébrales, a décrit la situation comme “un autre exemple d’échec des autorités du football à protéger la santé à court et à long terme d’un joueur”. Il a poursuivi en disant: «On nous a continuellement dit que les protocoles de commotion cérébrale du football étaient adaptés et que les remplaçants temporaires pour les commotions cérébrales ne sont pas nécessaires. Mais… il n’est tout simplement pas crédible de suggérer qu’une commotion cérébrale ne puisse pas être « suspectée » ou une conséquence possible de l’impact. »

Bien sûr, après la commotion cérébrale et la fracture du crâne de Raul Jimenez lors d’une méchante collision avec David Luiz d’Arsenal, la Premier League en Angleterre a introduit une règle de remplacement des commotions cérébrales où les équipes pouvaient remplacer les joueurs pour être évalués pour les commotions cérébrales, qu’ils aient déjà fait tous leurs sous-marins autorisés ou non. C’est quelque chose que l’UEFA n’a pas encore adopté, bien que les 24 nations participant à l’Euro aient signé un accord pour une charte afin de prendre des mesures plus sérieuses pour fournir les soins appropriés aux joueurs qui ont subi des commotions cérébrales ou des blessures sur le terrain avant le coup de pied du tournoi. désactivé.

Après une inspection minutieuse de l’incident de Pavard, McGabe a déclaré qu’il avait l’impression que l’arbitre pressait le personnel médical français de quitter le terrain afin que le jeu puisse reprendre, bien qu’il ne soit pas clair à ce stade quelle communication spécifique il y avait entre l’officiel intermédiaire et la France. équipe médicale.

Quoi qu’il en soit, McGabe pense que cela vient de renforcer l’appel à une règle de remplacement pour les commotions cérébrales afin que les joueurs soient évalués de manière approfondie et appropriée. «Il est apparu que l’arbitre tentait d’accélérer l’équipe médicale et de les faire quitter le terrain, ainsi que le joueur, plutôt que de leur laisser le temps nécessaire pour évaluer la gravité de la blessure. La façon dont cet incident a été géré était écoeurante à regarder. Pourquoi est-il si difficile pour le football d’accepter qu’il s’est trompé et de suivre l’exemple donné par d’autres sports en introduisant des substituts temporaires pour les commotions cérébrales ? L’UEFA doit sortir et expliquer immédiatement comment cela a été autorisé à se produire et quelles mesures elle va maintenant prendre pour s’assurer que quelque chose de similaire ne se reproduise pas à l’avenir », a-t-il déclaré.

L’UEFA est déjà sortie et a déclaré qu’elle allait enquêter sur l’incident pour déterminer s’il devrait y avoir une suspension potentielle pour Gosens, bien qu’il semblait vraiment essayer de mettre fin au centre de Joshua Kimmich. La FIFPRO a également publié une déclaration demandant à l’UEFA pourquoi elle n’avait pas suivi la charte sur les commotions cérébrales qui a été signée par toutes les nations avant le tournoi lui-même.

Pour l’amour de Pavard, heureusement, il semble aller bien malgré le fait qu’il n’ait pas reçu le traitement approprié lorsque l’incident s’est produit. Il s’est entraîné avec le reste de l’équipe française mercredi et aujourd’hui alors qu’ils se préparent pour leur match contre la Hongrie.