le protocole de négociation des options peer-to-pool en chaîne

Le protocole Buffer est un créateur de marché automatisé inventé (par exemple, PancakeSwap), sauf qu’il ne s’agit pas d’une chaîne de contrôle peer-to-pool. Cependant, les biens non dépositaires ne représentent que des actifs dans le commerce à terme et non dans le commerce au comptant. La Buffer Platform est une plateforme de trading d’options 100% décentralisée. Contrairement à d’autres marchés d’options auxquels participent un acheteur et un vendeur, dans Buffer, le vendeur prend la position via un pool de liquidités.

Un moyen simplifié et plus efficace de rendre le trading d’options accessible à tous sur l’objectif du projet. Le fondateur de Buffer Finance, Ric Feynman, a un diplôme d’ingénieur et a travaillé dans les secteurs de la finance et des données. Le co-fondateur Heisenberg est un développeur Solidity avec une expérience dans la création de logiciels et d’applications financiers hautement évolutifs. Après avoir échangé des crypto-monnaies et des options au cours des trois dernières années, ils ont tous deux identifié plusieurs lacunes que Buffer pourrait combler.

Buffer Finance dispose d’un réseau principal, qui a émergé après que son Testnet ait compté plus de 1000 participants. La plate-forme financière prend actuellement en charge BNB, BTC et ETH.

Le protocole implique trois parties et la procédure est la suivante :

Les LP apportent des liquidités au pool de liquidités et obtiennent en retour des jetons de tampon d’écriture ($ rBFR). La liquidité offerte souscrit à la fois aux options d’achat et de vente, et la prime payée par l’acheteur de l’option (frais d’exercice + frais d’option) est distribuée sous forme de rendement aux détenteurs de $ rBFR.

Le pool de liquidités de BNB est actif et passe à ETH, BTC et à un stablecoin pour faciliter différentes options de crypto et d’actions. L’équipe du protocole Buffer prévoit de lancer un stablecoin basé sur un pool de liquidités.

Les fournisseurs de liquidité sur le protocole Buffer recherchent des rendements APR d’environ 138% ou plus.

Un acheteur d’option peut définir le prix d’exercice, la date d’expiration et la taille de l’option après avoir payé une prime d’option et des frais de règlement pour acquérir une option d’achat ou de vente sur n’importe quel actif adossé. Cette alternative peut être effectuée en chaîne contre le pool de liquidité à tout moment avant la date d’expiration.

$ iBFR est le jeton Buffer Protocol natif ; Les détenteurs de $ IBFR peuvent acheter et miser des jetons pour accéder à divers services publics.

Partage perpétuel des revenus : pour la participation à notre groupe de participation

Incitations à l’extraction de liquidités : Devenez LP chez AMM et investissez pour recevoir des avantages en $ iBFR. De la liquidité peut également être ajoutée au pool de BNB pour vendre des options, puis extraire des jetons $ iBFR en pariant $ rBFR

Gouvernance : participer à l’élaboration des propositions de gouvernance.

Remise sur le prix du billet du jeu de pronostics : sera appliqué plus tard

Brûlures et rachats basés sur des jalons – La plateforme divulguera régulièrement les rachats pour réduire l’offre de tokens.