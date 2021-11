Le protocole de paris sportifs basé sur Solana BetDEX clôture un cycle de financement initial de 21 millions de dollars

BetDEX a levé un tour de table de 21 millions de dollars pour créer un protocole mondial décentralisé de paris sportifs.

Dans l’annonce de mercredi, BetDEX, basé à Édimbourg, a qualifié l’augmentation de « plus grand tour d’investissement d’amorçage jamais réalisé par une startup britannique ».

Le géant de l’échange de dérivés de crypto FTX et la société de crypto-venture Paradigm basée à San Francisco ont mené la ronde, qui comprenait également la participation de Lightspeed Venture Partners, Sino Global Capital et Solana Ventures.

BetDEX, basé en Écosse, construit son protocole sur la blockchain Solana dans l’espoir de devenir « un centre d’échange mondial pour les paris sportifs », selon un article de blog.

Les tiers pourront utiliser l’infrastructure back-end de BetDEX pour exécuter leurs plates-formes de paris, qui tirent parti des vitesses de transaction élevées et des frais peu élevés de Solana. BetDEX indique que son protocole facturera des frais de moins de 1% sur les gains nets, ce qui réduit les concurrents centralisés comme FanDuel et DraftKings qui facturent généralement 2% à 5%.

La société prévoit également de créer sa propre plate-forme de paris sur le protocole, qui n’a pas encore été nommé. BetDEX acceptera les paris en USDT, SOL et SAMO au lancement, selon l’annonce.

La société est dirigée par trois anciens dirigeants de FanDuel, qui détient actuellement 36 % des parts de marché des paris sportifs en ligne. Nigel Eccles, qui occupe le poste de président non exécutif de BetDEX, est co-fondateur de FanDuel et a été PDG de l’entreprise.

Le marché américain des paris cryptés n’en étant qu’à ses balbutiements, BetDEX cible les marchés européens et asiatiques, a déclaré un porte-parole de la société à CoinDesk. Le Wyoming est actuellement le seul État américain à avoir légalisé les paris sportifs sur les crypto-monnaies.

« Il est ahurissant qu’il n’y ait pas plus de paris sportifs sur les bourses », a déclaré le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, dans le communiqué de presse de BetDEX. « Nous croyons fermement qu’il faut donner aux consommateurs la possibilité et le contrôle de fixer leur propre prix et nous sommes ravis de nous associer à BetDEX pour concrétiser cette vision. »