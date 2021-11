Le protocole de philanthropie décentralisée (DePhi) sera construit par MRHB DeFi soutenu par Polygon Technology

Melbourne, Australie, 19 novembre 2021 – La plus grande chaîne DeFi d’Ethereum, Polygon, et la plate-forme éthique de DeFi MRHB DeFi, mènent la charge sur la prochaine grande chose en DeFi, la philanthropie décentralisée, ou DePhi pour faire court. , qui est estimé à plus de 300 milliards de dollars chaque année dans les seuls pays musulmans avec environ 1 500 milliards de dollars d’actifs détenus par environ 160 000 fondations dans le monde.

« Polygon est devenu l’une des principales solutions de mise à l’échelle full-stack pour Ethereum, compte tenu de sa vitesse et de son évolutivité », a déclaré Deniz Dalkilic, CTO chez MRHB DeFi. « Alors que Marhaba s’efforce d’atteindre son objectif ultime de créer un écosystème complet, sécurisé et évolutif où la liquidité est une priorité, nous sommes ravis d’annoncer notre intégration avec Polygon. Pour étendre notre présence à Polygon, nous avons reçu une subvention de Polygon pour optimiser nos solutions pour leur réseau. »

L’équipe de Polygon a été enthousiaste à l’idée de soutenir la startup basée sur l’éthique, reconnaissant que MRHB DeFi est la première application de finance islamique . Polygon a accepté de soutenir le plan de MRHB DeFi visant à développer une solution de chaîne latérale qui ouvre DeFi à des millions de personnes dans le monde. Les deux parties ont récemment signé un accord qui met par écrit leur objectif d’introduire la philanthropie dans l’espace crypto, déclarant que :

Le MRHB DeFi entend construire son protocole DePhi (philanthropie décentralisée) sur la technologie Polygon, qui serait un protocole de philanthropie dédié basé sur le financement d’initiatives sociales au profit de la communauté, en utilisant le modèle de financement quadratique. Avec cette solution, MRHB entend catalyser l’écosystème de la crypto-philanthropie, en se concentrant sur le fait d’être le premier à canaliser les contributions annuelles de la Zakat en provenance du monde islamique (estimé à 300 milliards de dollars par an).

Le financement quadratique est une technique qui applique les mathématiques pour assurer un financement optimal (le plus démocratique, le plus évolutif) des initiatives caritatives, sociales et communautaires.

Apporter la philanthropie, un pilier clé de la foi islamique, à DeFi

DePhi constitue un élément clé des plans stratégiques de MRHB DeFi pour son protocole. Dans le cadre de l’approche du MRHB visant à soutenir une approche plus éthique et centrée sur la communauté de la finance décentralisée, DePhi cherche à apporter un pilier clé de la foi islamique, de la charité ou de la zakat, à ce qui est encore un secteur axé sur l’intérêt personnel. . Une fois le protocole DePhi mis en œuvre, les utilisateurs de MRHB DeFi auront la possibilité d’envoyer une partie de leur richesse en actifs cryptographiques à des organisations caritatives qui seraient liées à la plate-forme, remplissant ainsi leurs obligations religieuses ou volontaires.

Les utilisateurs finaux qui souhaitent faire un don pourront déposer des fonds et générer des récompenses via des frais de négociation dans les pools de liquidités créés par MRHB DeFi. Après avoir déposé le don, les actifs seraient bloqués pendant 60 jours avant d’être distribués à l’un des organismes de bienfaisance préalablement approuvés nommés par le donateur.

De plus, MRHB DeFi mettra de côté cinq pour cent de sa trésorerie DAO pour investir dans ces pools en tant que forme de dotation cryptographique, en tant que tel, cela générera de la richesse à perpétuité pour des causes caritatives.

Le CTO Dalkilic ajoute : « La philanthropie décentralisée représente un pas en avant important dans le partage des avantages de DeFi à l’échelle mondiale et permet aux initiatives axées sur la communauté et au bien public d’être soutenues par le cryptoverse. Polygon est l’un des projets les plus respectés dans l’espace crypto, et nous sommes ravis d’aligner notre vision d’utiliser DeFi pour de bonnes causes avec la leur. » Étant le premier D’App en finance islamique, nous avons reçu un fort soutien de l’équipe Polygon pour apporter le projet à la communauté. Polygon est le dernier d’une longue série de partenariats que nous encourageons et développons alors que nous travaillons à développer notre vision d’une plate-forme et d’un projet où l’éthique passe avant tout. »

MRHB DeFi s’est récemment associé au moteur de confidentialité et de mise à l’échelle d’Ethereum zkSync, une solution leader ZK-Rollup pour Ethereum. Il a également reçu des investissements stratégiques et le soutien de Blockchain Australia, Mozaic, Contango Digital Assets, NewTribe Capital, Sheesha Finance, Acreditus Partners, EMGS Group, MKD Capital et Sinofy Group.

À propos de MRHB DeFi

MRHB DeFi est une plateforme financière décentralisée et halal conçue pour incarner le véritable esprit d’un « DeFi éthique et inclusif » suivant des principes commerciaux et financiers confessionnels, où toutes les communautés exclues peuvent bénéficier du plein potentiel d’autonomisation de DeFi.

L’équipe diversifiée est composée de chercheurs, de technocrates, d’influenceurs, d’experts en technologie financière islamique et d’entrepreneurs, qui se sont réunis pour garantir que MRHB DeFi l’emporte d’une manière qui aura un impact sur la société dans son ensemble, comblant essentiellement le fossé entre les communautés. la foi et le monde de la blockchain.

À propos du polygone

Polygone est la principale plate-forme pour le développement et la mise à l’échelle de l’infrastructure Ethereum . Sa suite croissante de produits offre aux développeurs un accès facile à toutes les principales solutions d’infrastructure et de mise à l’échelle : solutions L2 (ZK Rollups et Optimistic Rollups), sidechains, solutions hybrides, chaînes indépendantes et d’entreprise, solutions de disponibilité des données et plus encore. . Les solutions de mise à l’échelle de Polygon ont été largement adoptées avec plus de 3 000 applications hébergées, environ 600 millions de transactions totales traitées, environ 60 millions d’adresses d’utilisateurs uniques et plus de 5 milliards de dollars d’actifs assurés.

Si vous êtes un développeur Ethereum, vous êtes déjà un développeur Polygon ! Profitez des txns rapides et sécurisés de Polygon pour votre Dapp, commencez ici.

