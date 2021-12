Le protocole de routeur lève 4,1 millions de dollars pour ponter les chaînes EVM et non EVM

Router Protocol, un projet visant à connecter plusieurs blockchains, a levé un tour de table de 4,1 millions de dollars.

Router, qui a levé 485 000 $ de financement de démarrage l’année dernière, a désormais le soutien de Coinbase Ventures, QCP, De-Fi Capital, Polygon, Wintermute, Shima, Woodstock et Bison Ventures.

À mesure que l’univers de la blockchain mûrit, la liquidité risque d’être fragmentée entre un ensemble de chaînes telles que Avalanche, Polygon, Solana, Terra et Algorand.

« La croissance rapide de diverses blockchains signifie que le besoin de l’heure est la capacité de celles-ci à se parler via des ponts et d’autres formes de connectivité », a déclaré le PDG de Router, Ramani Ramachandran. « Notre argument de vente unique est que nous pouvons faire de l’EVM [Ethereum Virtual Machine] et les chaînes non EVM, ainsi que les réseaux de couche 1 et de couche 2. »

En ce qui concerne les ponts de liquidité, le « grand éléphant dans la salle » est la sécurité, dit Ramachandran. Les piratages sont presque un rite de passage dans cet espace, et tout système qui vise à connecter des réseaux n’est aussi sécurisé que le maillon le plus faible des protocoles de chaque côté.

La précaution du routeur consiste à ne connecter que des blockchains majeures et bien établies, ainsi qu’à effectuer « cinq ou six audits » sur son code.