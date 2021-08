La cyber-sécurité

Le protocole DeFi basé sur Solana, Luna Yield, s’assombrit alors que les clients craignent une arnaque à la sortie: rapport

Alors que le marché semble se redresser une fois de plus, ce mois n’a pas été que du soleil et des arcs-en-ciel pour les plateformes de cryptographie. Dans ce qui devient une tendance alarmante, il semble qu’une traction de tapis ait pu duper certains investisseurs en crypto.

Plus tôt dans la journée, SolPad, une plate-forme d’offre numérique initiale (IDO) construite sur la blockchain Solana, a confirmé que l’une de ses plates-formes est devenue complètement sombre. La plate-forme, nommée Luna Yield, propose une agriculture de rendement avec des coffres-forts disponibles sur Solana (SOL), Polygon (MATIC) et Binance Smart Chain.

Dans son tweet, SolPad a expliqué que la plateforme semblait avoir été témoin de problèmes. Le service a nettoyé sa présence en ligne, supprimant ses sites Web et ses canaux de médias sociaux. Le site Web est toujours disponible sur la page de résultats de Google, mais il n’est pas accessible.

Luna Yield était le deuxième IDO à faire ses débuts sur SolPad, mis en ligne plus tôt cette semaine. Selon des sources d’information, la plate-forme avait obtenu 6,7 millions de dollars de fonds d’utilisateurs et construisait une communauté relativement forte. Maintenant, il semble que tous ces fonds ont été volés.

Selon une source anonyme, les fondateurs de la plate-forme auraient pris tous les jetons SOL de la plate-forme et les auraient convertis en Ether. De là, ils ont transféré l’argent à Tornado Cash – une solution de confidentialité décentralisée et non dépositaire qui repose sur la blockchain Ethereum. En termes simples, ces fonds ont disparu et ne peuvent être récupérés.

Bien que l’équipe SolPad ait demandé de la patience en essayant de contacter les développeurs de Luna Yield. Cependant, cette situation a déjà les apparences d’une escroquerie de sortie – un cas où les développeurs d’une plate-forme décollent avec les fonds des investisseurs. S’il s’agit effectivement d’une arnaque à la sortie, ce serait une première sur la blockchain Solana.

L’activité criminelle fait son retour

La situation ne marque que le dernier événement criminel qui s’abattra sur l’espace crypto au cours des dernières semaines. La semaine dernière, le protocole de financement décentralisé inter-chaînes (DeFi) Poly Network a été piraté, les investisseurs perdant jusqu’à 610 millions de dollars en actifs numériques. Après plusieurs enquêtes, le pirate informatique aurait exploité une vulnérabilité entre les appels de contact pour effectuer le piratage.

Finalement, presque tous les fonds ont été restaurés après que le pirate informatique ait semblé avoir acquis une conscience.

Poly Network a finalement affirmé que le piratage était rempli de « comportement de chapeau blanc » et a même offert un emploi au pirate informatique. Ils l’ont refusé, ainsi que la prime de 500 000 $ de l’entreprise.

Alors que l’industrie était sous le choc, Liquid Global, un échange cryptographique populaire, a été victime d’un piratage hier. La bourse japonaise a confirmé le piratage sur Twitter, notant que seuls ses portefeuilles chauds avaient été affectés.

Bien que Liquid n’ait encore rien confirmé, des sources d’information pensent que l’échange a perdu environ 80 millions de dollars à cause du piratage. Il existe également des informations non confirmées selon lesquelles les fonds appartenaient au réseau Celsius, qui s’est intégré à Liquid en avril pour offrir aux clients de ce dernier un retour composé sur leurs achats de crypto.

Des efforts sont déployés pour récupérer les fonds, avec un autre échange cryptographique KuCoin mettant sur liste noire toutes les adresses impliquées dans le piratage.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.