Le protocole DeFi et CeFi OpenOcean de premier plan ajoute des DEX Fantom et de premier plan pour augmenter les opportunités commerciales

L’agrégateur CEX et DEX OpenOcean est devenu la première plateforme du genre à s’associer à Fantom (FTM/USD). OpenOcean a annoncé le succès de l’agrégation de Fantom et de ses principaux DEX : Curve (CRV/USD), SpookySwap, SushiSwap (SUSHI/USD) et SpiritSwap. Cela a permis d’offrir aux utilisateurs l’accès à plus d’opportunités commerciales aux meilleurs prix.

Fantom – Une plate-forme compatible EVM couche 1 rapide, évolutive et sécurisée

Fantom est basé sur un protocole de consensus aBFT sans permission. En moyenne, les transactions sur Fantom coûtent environ un centime et sont confirmées en une seconde environ. Il est parfait pour les applications DeFi et les cas d’utilisation du monde réel.

Agrégation motivée par les votes de la communauté

La décision de l’agrégateur d’intégrer Fantom a été motivée par des demandes de renseignements sur les actifs et des votes de la communauté basés sur Fantom, similaires à son agrégation Avalanche en août. Depuis sa création en 2020, OpenOcean a ajouté 10 réseaux et plus de 45 échanges décentralisés et centralisés. En un an seulement, il a attiré plus de 300 000 commerçants actifs.

Commentant l’agrégation Fantom, la co-fondatrice d’OpenOcean, Cindy, a déclaré :

Fantom est une plate-forme blockchain évolutive passionnante, qui a déjà donné naissance à certains des DEX les plus populaires. Pour cette raison, l’ajout d’OpenOcean et de Fantom était une étape nécessaire. Nous remercions notre communauté de nous avoir amenés ici et nous sommes impatients d’offrir encore plus d’options commerciales aux meilleurs prix.

Choix intelligent pour les développeurs

Fantom présente de nombreux avantages pour les développeurs, dont l’un est sa plate-forme de contrat intelligent open source. Son degré élevé de décentralisation, ses taux de transaction élevés et son faible coût permettent aux développeurs de concevoir des applications décentralisées modulaires, à grande échelle et sécurisées.

Les meilleures opérations avec la nouvelle version Atlantic d’OpenOcean

Les traders particuliers et institutionnels peuvent trouver le meilleur trading d’actifs basé sur Fantom en utilisant la nouvelle version atlantique d’OpenOcean. Atlantic optimise le trading en tenant compte du slippage, du coût de transaction, du prix, du chemin et d’autres facteurs pour fournir aux utilisateurs les meilleurs rendements finaux.

Mise à jour OpenOcean implémentée sur Avalanche, BSC, Polygon, Ethereum

La mise à jour aura lieu en octobre 2021. Elle sera déployée sur Avalanche (AVAX/USD), Binance Smart Chain (BNB/USD), Polygon (MATIC/USD) et Fantom, suivi par Arbitrum et Ethereum (ETH/USD) .

L’article Le premier protocole DeFi et CeFi OpenOcean ajoute des DEX Fantom et de premier plan pour augmenter les opportunités commerciales est apparu en premier sur Invezz.