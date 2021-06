Le protocole DeFi Visor Finance restaure la valeur complète de la position de l’utilisateur après un exploit de 0k

DéFi

DeFi Protocol Visor Finance restaure la valeur totale de la position de l’utilisateur après un exploit de 500 000 $

Le protocole de financement décentralisé (DeFi) pour la gestion des liquidités qui s’appuie sur le populaire DEX Uniswap V3, Visor Finance a été exploité ce week-end pour 500 000 $.

Le mois dernier, Visor a commencé la gestion active des liquidités sur Uniswap v3 après avoir publié son NFT Smart Vault qui permet aux participants DeFi de déposer des actifs et de les autoriser à les utiliser sur divers protocoles.

Samedi, un attaquant a obtenu l’accès à un compte qui gérait une partie de la fonction d’administration de l’hyperviseur et a pu retirer des fonds de dépôts qui n’étaient pas encore placés en position LP.

L’attaquant n’a retiré que 500 000 $ d’un TVL de 3 millions de dollars. L’équipe a noté dans le rapport d’incident,

« L’attaquant n’était pas membre de l’équipe et semble avoir manqué de compréhension de notre dispositif de retrait d’urgence. Les fonds volés étaient donc limités aux actifs non positionnés, et donc le chiffre de 500 000 $ n’était pas arbitraire. »

L’équipe a restauré les valeurs de position d’utilisateur de chaque hyperviseur grâce à ses fonds de trésorerie.

L’équipe a en outre expliqué son approche restrictive intentionnelle du lancement de la bêta, qui comprenait une très petite liste blanche et des dépôts plafonnés à 5 000 $ par compte.

“Notre erreur n’était pas d’utiliser un compte multisig pour toutes les fonctions d’administration de l’hyperviseur”, ce qui a maintenant été corrigé.

Son jeton VISOR (VISR), qui a une capitalisation boursière de près de 11 millions de dollars, se négocie à 0,430 $, en baisse de 62,8% au cours des 7 derniers jours. Il y a à peine deux mois, il a atteint son plus haut niveau historique à 4,11 $ et est actuellement en baisse de 89,5%.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.