Le protocole Deri intègre Chainlink Price Feeds pour garantir la sécurité du trading de produits dérivés

Le protocole Deri financera et intégrera les sources de prix Chainlink (LINK / USD) avec le seuil de déviation amélioré (0,1%) en BSC, Heco et Polygon (MATIC / USD). Le style BitMEX + Uniswap garantira l’accès à des sources de prix hautement fiables et entièrement précises nécessaires pour fournir la valeur précise en dollars américains des actifs sous-jacents des contrats perpétuels, selon son site Web. Cela sera possible après l’intégration du réseau Oracle décentralisé de pointe de Chainlink.

Garantir des mises à jour des prix ultra-rapides et sécurisées

Dans un premier temps, Deri utilisera le seuil de déviation amélioré (0,1%) : BTCUSD (BTC/USD) et ETHUSD (ETH/USD). Chainlink Price Feeds offre une intégration transparente et ses solutions ont fait leurs preuves. À l’heure actuelle, Chainlink sécurise des dizaines de milliards de dollars en valeur de contrat intelligent, maintenant une sécurité solide dans les principaux protocoles DeFi. Il reste opérationnel même en cas de pannes soudaines, de temps d’arrêt d’échange et d’attaques instantanées de manipulation de données induites par des prêts.

0xAlpha, co-fondateur et PDG de Deri Protocol, a déclaré :

« Le mécanisme d’oracle est l’élément le plus important pour tout projet DeFi, en particulier pour les solutions de trading de produits dérivés. Après des recherches internes approfondies et des discussions avec l’équipe de Chainlink Labs, nous avons décidé de parrainer les sources de tarification de Chainlink, ajoutant plus de sécurité et de transparence à la communauté Deri et promouvant l’ensemble de l’écosystème DeFi. Nous sommes impatients de travailler avec Chainlink à l’avenir au fur et à mesure que nous ajouterons des produits supplémentaires. »

Arbitrage, spéculation et couverture en chaîne

Deri permet également la couverture en chaîne, l’arbitrage et la spéculation via des pools de liquidité. Prend en charge un grand nombre de jetons pour assurer la liquidité. Ceux-ci peuvent également être déposés par les commerçants en tant que marge.

Autres avantages de la tarification des maillons de chaîne

Chainlink Price Feeds propose des opérateurs de nœuds sécurisés, un cadre de réputation solide, des données de haute qualité et un réseau décentralisé. Nœuds Oracle sécurisés et indépendants exploités par les principaux fournisseurs de données, les équipes de blockchain DevOps et les sources sécurisées des grandes entreprises. Ces nœuds sont fiables même pendant le déclin des infrastructures et les prix élevés du gaz.

Les sources de tarification de Chainlink sont décentralisées au niveau du réseau Oracle, de la source de données et du nœud Oracle, garantissant une excellente protection contre la falsification par le réseau Oracle ou le fournisseur de données.

Le protocole post Deri intègre Chainlink Price Feeds pour garantir que le trading de produits dérivés sûrs soit apparu en premier sur Invezz.