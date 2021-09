Le protocole d’Orion établit la première et la seule passerelle décentralisée pour l’ensemble du marché de la cryptographie

L’écosystème de la crypto-monnaie s’est considérablement développé ces dernières années. Cependant, l’utilisation d’actifs numériques n’est limitée qu’aux personnes férus de technologie, en particulier dans les pays où les crypto-monnaies gagnent en attention et en statut.

Pour la plupart de la population mondiale, le concept de monnaies numériques semble un peu tiré par les cheveux, principalement en raison d’un manque de sensibilisation, de réglementations spécifiques à la région et des complications liées à l’enregistrement d’un compte professionnel et à l’entrée dans l’écosystème.

Le protocole Orion, construit sur l’agrégateur de liquidités le plus avancé jamais développé, vise à abaisser les barrières à l’entrée des crypto-monnaies, permettant à la population mondiale de participer à la révolution financière du 21e siècle.

L’équipe Orion a récemment dévoilé sa solution entièrement décentralisée Automated Market Maker (AMM) qui agrège la liquidité des échanges centralisés (CEX), des échanges décentralisés (DEX) et des pools d’échanges dans une plate-forme unifiée appelée Orion Pool.

Surmonter les obstacles CEX et DEX

Bien que les échanges centralisés aient joué un rôle essentiel en tant que passerelle vers l’univers en expansion des crypto-monnaies, une surveillance accrue par le gouvernement et les régulateurs financiers a gravement affecté leur portée et leur empreinte potentielle.

En raison de cette réalité, presque tous les CEX ont été contraints d’ajuster leurs processus d’intégration, augmentant les complications d’enregistrement pour l’utilisateur moyen. Entre plusieurs vérifications KYC et AML et des semaines d’attente pour approbation, les utilisateurs ont du mal à entrer dans l’écosystème crypto.

Les principaux CEX comme Binance sont passés inaperçus auprès des régulateurs financiers, principalement en raison de leurs contrôles internes plus souples, qui ont suscité la colère des responsables de l’application des lois. Une décision de la Financial Conduct Authority (FCA), dans laquelle Binance a été condamnée à cesser ses activités au Royaume-Uni, est l’un des exemples les plus récents de répression réglementaire en cours.

Et pour ajouter aux tracas, la création d’un compte avec un échange centralisé est maintenant devenue un processus douloureusement épuisant. Les CEX posent un autre problème inhérent : les utilisateurs renoncent à l’autorité sur leurs actifs numériques, ce qui est essentiel pour les utilisateurs orientés vers la conservation qui apprécient le contrôle exclusif de leurs clés privées.

Les échanges décentralisés (DEX) se sont imposés comme une véritable solution, surmontant les problèmes posés par les CEX. Ces plates-formes permettent aux utilisateurs de garder un contrôle total sur leurs portefeuilles et leurs clés privées. Par rapport aux CEX, les DEX n’ont pas besoin que les utilisateurs subissent des contrôles AML et KYC complexes, ce qui est un soulagement pour la plupart des nouveaux utilisateurs. Cependant, les DEX présentent leurs propres obstacles, notamment des interfaces utilisateur compliquées, un manque de prise en charge des monnaies fiduciaires et un manque de liquidités.

En tant que première et unique solution à ces problèmes CEX et DEX, le protocole Orion offre aux utilisateurs un accès global et décentralisé à chaque CEX, DEX et groupe d’échange de l’écosystème crypto, également à partir d’une seule interface utilisateur. Construit sur Binance Smart Chain et Ethereum, le protocole Orion, via son Orion Pool et son Orion Terminal exclusifs, surmonte les complications des réglementations spécifiques à la région. Les utilisateurs de tous les coins du monde peuvent accéder en toute transparence aux principaux échanges comme Binance et KuCoin sans restrictions géographiques ni limitations réglementaires.

Alimenté par le jeton ORN et le mécanisme délégué de preuve de gouvernance des courtiers, Orion permet aux utilisateurs de négocier via CEX et DEX, ainsi que des groupes d’échange, sans avoir besoin de créer plusieurs comptes. La plate-forme s’est associée à des marchands et des bourses préalablement vérifiés, qui négocient au nom des utilisateurs, éliminant ainsi le besoin pour les utilisateurs de subir plusieurs vérifications.

La plate-forme répond aux préoccupations considérables qui entravent l’adoption plus répandue de la cryptographie tout en réduisant les risques et les complications associés à l’utilisation de plusieurs échanges, permettant à la population mondiale de commencer son parcours de trading de crypto-monnaie.