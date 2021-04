Le protocole Fei est aux prises avec un bug car les détenteurs sont généralement incapables de vendre le jeton

La correction du marché de la cryptographie de mercredi a mis un lourd fardeau sur le projet FEI, la dernière tentative de création d’un stablecoin algorithmique qui resterait stable face aux turbulences du marché. En raison des mécanismes particuliers du protocole, le jeton FEI est devenu impossible à vendre car son principal pool de liquidité cite un prix négatif pour le jeton.

Le protocole Fei est un projet récemment lancé qui a immédiatement attiré des milliards de liquidités et une valeur totale verrouillée en vendant son jeton FEI, un stablecoin algorithmique utilisant le concept de valeur contrôlée par protocole pour maintenir un ancrage avec le dollar américain.

Le pool Uniswap ETH-FEI, qui est largement contrôlé par le protocole, est crucial pour le fonctionnement du protocole. Le pool a été expressément conçu pour suivre au plus près le prix du pool ETH-USDC. Le protocole envoie la plupart de l’éther qu’il reçoit des acheteurs FEI au pool incitatif ETH-FEI, fournissant idéalement beaucoup de liquidités pour faciliter le trading.

Pour maintenir l’ancrage, le protocole limite la quantité de ventes pouvant se produire via le pool incitatif. Cela se produit en brûlant une fraction importante des jetons FEI utilisés dans la vente, ce qui a pour résultat de réduire massivement son prix effectif. La pénalité de brûlure est égale au carré de la distance en pourcentage du prix FEI par rapport à l’ancrage de 1 $ – à un prix de 0,9 $, la pénalité est d’environ 100%. De nouveaux écarts se traduisent paradoxalement par un prix négatif, ce qui devrait signifier que les vendeurs FEI devraient payer les acheteurs en ETH pour le «privilège» de détenir FEI. En pratique, l’opération d’échange échoue tout simplement dans ces conditions de prix et personne n’est autorisé à vendre FEI sur ce pool.

La situation a été mise en évidence par Banteg, développeur principal de Yearn.finance, qui a compilé un graphique du prix effectif de Fei sur son pool incitatif:

Source: fil Twitter de Banteg.

Une autre expérience ratée, ou un hoquet temporaire?

La pénalité de brûlure extrêmement agressive signifie que le principal pool de liquidités du projet, qui détient plus d’un milliard de dollars en Ether contrôlé par protocole, est inutilisable pour la vente de FEI. Le token a actuellement deux principaux marchés parallèles: un pool FEI-DAI Uniswap et l’échange centralisé MXC. Sur le pool Dai, FEI se négocie toujours à 0,76 USD, mais ne dispose que de 11 millions de dollars de liquidités totales, tandis que MXC supporte 500000 USD de liquidités dans une fourchette supérieure à 0,7 USD. Étant donné qu’il y a 2,4 milliards de jetons FEI en circulation, seule une infime partie de l’offre peut actuellement être vendue.

Le protocole Fei a un certain nombre de puissants bailleurs de fonds et conseillers, y compris des investisseurs comme a16z, Coinbase Ventures, Nascent, Framework Ventures et Buckley Ventures. Robert Leshner, fondateur de Compound and Robot Ventures, est également un important bailleur de fonds. Il s’est publiquement engagé à acheter n’importe quel montant de FEI à 0,7 $, et jusqu’à présent, il semble que personne ne l’ait accepté.

Dans une conversation avec Cointelegraph, Leshner a expliqué que le protocole est dans un état limbo en raison d’un bogue:

«Fei utilise des incitations pour maintenir un ancrage, en appliquant une pénalité lorsque les utilisateurs vendent en dessous de 1 USD, et en payant une remise lorsque les utilisateurs achètent Fei en dessous de 1 USD. Le mécanisme de remise à l’achat a été désactivé hier en raison d’une vulnérabilité découverte; pour le moment, Fei ne fonctionne pas.

En effet, le livre blanc du protocole détaille une approche «carotte et bâton» pour garder le peg, avec FEI supplémentaire étant offert aux commerçants qui ont acheté en dessous de la marque de 1 $. Plus tôt mercredi, l’équipe a signalé qu’elle avait désactivé la partie «carotte» du mécanisme en raison d’une vulnérabilité.

S’inspirer de la finance traditionnelle

Malgré l’apparente complexité, le mécanisme de Fei est basé sur un principe similaire à la plupart des monnaies fiduciaires, où les banques centrales utilisent souvent leurs propres réserves d’or et de devises étrangères pour soutenir la valeur de leur monnaie pendant les périodes de forte pression à la vente. Les restrictions directes à la vente ne sont pas non plus nouvelles, avec des pays comme le Liban, le Venezuela et la Turquie offrant des exemples récents de mise en place de contrôles de capitaux stricts dans le but de stabiliser la valeur de leur monnaie.

En fin de compte, le succès du mécanisme fondé sur les réserves dépend de la confiance globale du marché dans la monnaie. Le gouvernement turc a pratiquement épuisé ses réserves après de nombreuses années à tenter d’arrêter la baisse de la lire.

Tout bien considéré, les détenteurs semblent rester patients. Compte tenu des lourdes restrictions de liquidité de Fei, le fait qu’il se négocie relativement près de 1 $ et que personne n’accepte encore Leshner sur son offre, sont de bons signes pour le projet. La question de savoir si l’expérience réussira finalement après la correction du bogue reste une question ouverte.