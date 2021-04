Le protocole Fei Genesis bloque 1 milliard de dollars en ETH, mais les LP pourraient subir des pertes

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Bien qu’il ait attiré plus d’un milliard de dollars, l’événement de genèse du protocole Fei n’a pas été tout à fait facile, les LP faisant face à des pertes s’ils prennent leur retraite bientôt.

Le lancement du stablecoin soutenu par Ethereum appelé Fei a verrouillé près d’un milliard de dollars d’ETH lors de son événement de genèse. Mais le lancement ne s’est pas déroulé comme prévu pour certains de ses fournisseurs de liquidité.

Le protocole, qui a lancé un événement de genèse le 1er avril, a introduit un stablecoin partiellement soutenu par Ethereum et utilise des courbes de lien ainsi que des incitations directes pour maintenir la parité correcte. Ces incitations directes pénalisent les fluctuations de prix loin de la parité et récompensent les opérations qui poussent les prix vers la parité.

Le chercheur de Messari, Ryan Watkins, a observé l’événement de genèse, qui comprenait un parachutage aux fournisseurs de liquidités. Plus d’un milliard de dollars américains d’Ethereum a été verrouillé en raison de ces mécanismes de protocole.

Plus d’un milliard de dollars d’ETH sont temporairement piégés à moins que les détenteurs de FEI ne souhaitent encourir des sanctions. Si vous avez FEI, tout ira bien si vous avez de la patience. Mais Solvabilité ≠ Liquidité https://t.co/xoae1sTE5f – Ryan Watkins (@RyanWatkins_) 3 avril 2021

Watkins a noté que la plupart des premiers utilisateurs voudront liquider pour récupérer leur ETH et faire un profit, déclarant: «Le problème avec FEI en ce moment est que la plupart des gens veulent le revendre pour l’ETH, mais cela entraîne des sanctions extrêmes. Finalement, Fei pèsera à nouveau pour ramener FEI à son apogée, mais alors quoi? Il y a peu de demande réelle pour FEI et la plupart courent toujours vers les sorties. «

Cependant, les pénalités pour éliminer la liquidité sont liées au mécanisme d’incitation directe qui utilise un système de combustion dynamique pour influencer le prix. Le protocole explique:

«Cela signifie que si vous devez vendre FEI dans un court laps de temps pendant une période de forte pression de vente, vous pourriez encourir une pénalité de brûlure importante. Les mécanismes de stabilité de FEI sont axés sur la rétention à long terme. «

Le chercheur a ajouté: « J’imagine que de nombreuses personnes ayant participé à l’offre ont été surprises par cette incapacité à échanger FEI contre leur garantie. »

FEI aura une offre illimitée qui suit la demande, et les pièces entreront en circulation par la vente le long d’une courbe d’ancrage approchant la parité de 1 $.

Le protocole utilise un concept appelé « Protocol Controlled Value » (PCV), ce qui signifie que lorsque les utilisateurs déposent des garanties, les capitaux propres sont détenus et gérés par le protocole, de sorte que la liquidité ne peut pas être simplement extraite. Cela le rend plus décentralisé que d’autres pièces stables telles que Tether, USDC ou BUSD.

Pour lancer l’événement de genèse, le protocole a permis aux utilisateurs de créer des FEI de la courbe des obligations ETH à un rabais à partir de 0,50 $. Le taux de croissance basé sur l’offre ferait en sorte que la monnaie stable atteigne sa parité une fois qu’une garantie suffisante a été déposée.

Un «Groupe Genesis» d’adopteurs précoces et d’investisseurs avait été créé pour participer au lancement. Le lancement comprendrait également un parachutage de son jeton de gouvernance appelé TRIBE. Le 1er avril, le co-fondateur du protocole, Sebastián Delgado, a tweeté:

« Assez d’ETH a été levé dans les premières heures de Genesis de @ feiprotocol pour que le protocole atteigne l’objectif d’échelle de 100 millions de dollars FEI en circulation »

Cependant, cela ne s’est pas arrêté là et jusqu’à 1 milliard de dollars d’ETH étaient entrés dans le protocole le 4 avril lorsque l’offre de FEI est passée à 2,5 milliards. Ceux qui recherchent l’argent rapide et le largage aérien n’ont plus d’autre choix que de tenir FEI jusqu’à ce qu’il revienne sur sa cheville.

Watkins a également noté que le lancement avait également augmenté la liquidité d’Uniswap (où la paire FEI / ETH se négociait) jusqu’à 8 milliards de dollars.

Fei Genesis vient d’envoyer des liquidités Uniswap à 8 milliards de dollars pic.twitter.com/d9WCyh6bRU – Ryan Watkins (@RyanWatkins_) 3 avril 2021

Au moment de la rédaction de cet article, la paire avait un niveau de garantie de 2,57 milliards de dollars et un volume quotidien de 65 millions de dollars selon les statistiques d’Uniswap. Le stablecoin se négociait en dessous de son ancrage à 0,945 $ selon Coingecko.