Le protocole GET intègre la billetterie NFT avec l’intégration de Yourticketprovider

En tant que l’un des plus grands acteurs de l’industrie de la billetterie néerlandaise, l’intégration marque une étape importante pour le protocole, tout en plaçant Yourticketprovider en première ligne pour profiter des avantages des innovations actuelles et futures en matière de billetterie NFT.

Le jumeau numérique expliqué

Il y a un énorme intérêt pour les possibilités que les NFT apportent à l’industrie de la billetterie. Le produit Digital Twin a été spécialement conçu pour les sociétés de billetterie existantes qui cherchent à tirer parti de ces avantages sans efforts d’intégration importants ni risque pour leurs efforts de billetterie en cours.

D’un point de vue technique, ce qui se passe, c’est qu’une copie NFT est créée pour chaque billet émis ; permettant ainsi à la société de billetterie d’intégrer le statu quo, tout en ouvrant la porte à une variété de fonctionnalités supplémentaires telles que la capture de valeur sur le marché secondaire et les billets devenant des objets de collection numériques pour les fans.

Au-delà du QR code

Fondé en 2012, Yourticketprovider produit actuellement en moyenne plus de 2 millions de billets par an, desservant une variété d’industries, en mettant l’accent sur les théâtres et les cinémas. Ytp a l’habitude de regarder au-delà du code QR et de se concentrer plus largement sur l’expérience complète de l’acheteur de billets.

Bart Peute, PDG de Yourticketprovider : «Grâce à cette intégration unique avec le protocole GET, nous aiderons les organisateurs à saisir, explorer et monétiser les nombreuses opportunités de ce nouvel espace en ligne à l’aide de NFT, par exemple un marché secondaire plus sécurisé, des événements de préfinancement et la vente de marchandises numériques. Pour un visiteur également, un ticket est bien plus qu’un code-barres et nous prenons désormais en charge l’intégralité du parcours et de l’expérience du visiteur hors ligne et en ligne.’

Conçu pour la mise à l’échelle

En introduisant le produit Digital Twin pour les sociétés de billetterie existantes, un nouveau chapitre est marqué dans la voie continue du protocole GET vers l’adoption mondiale. Cette décision aidera à affiner le produit et à découvrir son plein potentiel, tout en se préparant à davantage d’intégrations à plus grande échelle.

Maarten Bloemers, PDG de GET Protocol : « Nous sommes ravis de cette décision, car nous cherchons à développer le cas d’utilisation de la billetterie NFT aussi largement et complètement que possible. Chez Yourticketprovider, nous avons un excellent partenaire initial pour le produit Digital Twin, montrant qu’ils sont ouverts à l’innovation. C’est un état d’esprit que nous espérons rencontrer de plus en plus, alors que nous montrons au monde de quoi un billet est capable.

Et après?

Après la sortie de Digital Twin, l’équipe de développeurs de blockchain et d’experts UX de GET Protocol va proposer de nouvelles fonctionnalités et mises à jour qui permettront au grand public du monde entier de profiter des avantages des dernières technologies.

Toute société de billetterie peut facilement compléter sa billetterie avec ses propres jumeaux numériques grâce à un processus d’intégration simple et sans impact sur ses opérations actuelles.

À propos du protocole GET

GET Protocol émet et optimise des tickets enregistrés dans la blockchain depuis 2016. Ce faisant, divers avantages ont été découverts, tels que l’élimination du scalping, la monétisation du marché secondaire et les possibilités d’utiliser les tickets comme objets de collection numériques. Pour en savoir plus, visitez get-protocol.io.