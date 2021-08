Le protocole Lendefi lance son testnet public pour les tests communautaires

Comparer

Lendefi est un protocole DeFi innovant qui émerge comme un nouvel acteur fort dans le secteur. Le protocole propose des opérations à effet de levier par le biais de prêts garantis sous-garantis et les fonds sont protégés par l’entiercement des actifs au sein du protocole. Lendefi supprime l’intermédiaire de l’équation du prêt et élimine le risque de contrepartie entre l’emprunteur et le prêteur grâce à des transactions sans confiance.

Testnet de Lendefi est ouvert aux tests d’acceptation des utilisateurs

L’équipe Lendefi a travaillé dur ces dernières semaines pour accélérer le lancement de son testnet. En vue du lancement du testnet, Lendefi a offert à sa communauté la possibilité de s’inscrire pour participer au processus de test.

Lendefi a maintenant recruté la première vague de testeurs et a le plaisir d’annoncer que son réseau de test public est ouvert. Les testeurs actuellement inscrits utilisent le testnet et testent le protocole pour détecter les vulnérabilités au sein de la base de code. Lendefi a mis en place une boucle de rétroaction dans le processus de test qui donne aux testeurs la possibilité de fournir des commentaires à l’équipe. Le processus de test intensif est une étape importante vers le lancement du réseau principal du protocole Lendefi sur Binance Smart Chain (BSC).

Les testeurs ont été choisis au sein de la communauté Lendefi, où un intérêt important a été exprimé pour rejoindre le processus testnet. En raison du volume de réponses de la communauté Lendefi, tous les volontaires n’ont pas pu avoir l’opportunité de participer à la révision du code. Un petit groupe de testeurs parmi les inscrits a été choisi comme première vague.

Lendefi a l’intention de partager les commentaires des utilisateurs de testnet avec sa communauté. Des captures d’écran, des vidéos et des commentaires des tests d’acceptation des utilisateurs peuvent être partagés. Cela permettra à la communauté au sens large de fournir des informations pouvant être utilisées pour affiner le protocole Lendefi.

Un aperçu détaillé du testnet Lendefi

Lendefi a lancé son testnet après le développement initial de Blockchain Labs Asia et l’intégration de recommandations d’audits tiers. Cela a été suivi d’une révision interne et de corrections de bogues dans le code. Le lancement du testnet garantit que la communauté Lendefi peut contribuer à fournir un protocole robuste et engageant.

Les testeurs effectueront des tests de résistance pour voir comment le code réagit au cours de divers scénarios. Des versions d’essai de jetons réels seront utilisées pendant le processus de test pour simuler des transactions commerciales. Ces jetons de test ne valent rien mais offrent les mêmes fonctionnalités que les jetons authentiques. Le processus de test joue un rôle essentiel dans la découverte des faiblesses du protocole qui pourraient entraîner des inefficacités ou des exploits lorsque le protocole est publié sur le réseau principal BSC.

Le lancement du testnet public de Lendefi a permis à l’équipe d’évaluer comment les testeurs réagissent au protocole et de lancer des tests d’acceptation par les utilisateurs. Les commentaires générés par ce processus permettront à l’équipe de s’assurer que le protocole est facile à utiliser et accessible à tous.

Après avoir terminé les tests de résistance, Lendefi lancera un Bug Bounty pour engager les développeurs et les membres de la communauté dans d’autres audits de la base de code. Les participants au Bug Bounty seront récompensés pour leurs contributions à l’identification des vulnérabilités qui n’ont pas été détectées lors du testnet public.

La route vers le lancement du Mainnet de Lendefi au BSC

Le lancement très attendu du réseau principal de Lendefi apportera des options de trading à effet de levier sans précédent au secteur DeFi. Étant donné que le protocole offre des options pour les transactions longues et courtes, il permet aux investisseurs d’accéder à des opportunités de négociation pendant les cycles de marché baissier et haussier.

Lendefi est attaché à la sécurité du protocole, ce qui est souligné par son approche du développement, de l’audit, des tests internes, des tests de testnet et du prochain Bug Bounty. Pour renforcer davantage la sécurité du protocole et assurer une transition en douceur vers le réseau principal BSC, Lendefi a récemment annoncé l’adoption de Chainsulting comme nouveau partenaire technologique.

Chainsulting supervisera le déploiement imminent du réseau principal de Lendefi et prendra en charge la maintenance et le développement futurs de l’infrastructure. La société de développement de blockchain basée en Allemagne a plus de quatre ans d’expérience et est un expert de premier plan dans les actifs numériques, les audits de sécurité blockchain et le conseil. Chainsulting a aidé plus de 150 clients, dont 1-inch, Unicrypt et DIA.

L’équipe Lendefi estime que l’embauche de Chainsulting pour le support et la maintenance est cruciale pour s’assurer que le protocole suit les protocoles de sécurité des meilleures pratiques lors de son passage au réseau principal BSC. L’expertise et l’expertise en sécurité de Chainsulting aideront à guider Lendefi vers la dernière étape de sa feuille de route de développement.