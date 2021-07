Le protocole NI est « la plus grande menace jamais vue pour l’intégrité économique du Royaume-Uni », déclare le nouveau chef du DUP | Politique | Nouvelles

in

Le nouveau chef du Parti unioniste démocrate (DUP) a averti les députés lors du débat d’hier sur le protocole d’Irlande du Nord que l’accord Royaume-Uni-UE serait “socialement perturbateur, économiquement ruineux et politiquement désastreux” pour la province d’Ulster. Donaldson, qui a remplacé Edwin Poots lors de la deuxième course à la direction du DUP de 2021 le 30 juin, a déclaré que la première exigence pour l’Ulster était de s’assurer qu’il n’y avait aucun contrôle sur les marchandises échangées entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Cependant, les marchandises contrôlées conformément aux règles établies avant le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, y compris sur le bétail, sont exclues du test de Donaldson.

Le chef du DUP a ajouté que le protocole menaçait de violer le sixième article de l’Acte d’Union en 1800.

Il a fait valoir qu’en vertu de la législation introduite par Westminster pour admettre l’Irlande au Royaume-Uni, “tout le monde au Royaume-Uni a droit aux mêmes privilèges et à être sur le même pied que les marchandises dans l’un ou l’autre pays et en ce qui concerne le commerce au sein du Royaume-Uni . “

Le député de Lagan Valley a ensuite déclaré qu’il était “tout simplement inacceptable que les consommateurs et les entreprises d’Irlande du Nord se fassent dire qu’ils doivent acheter certains produits de l’UE et non de la Grande-Bretagne”.

Mais Donaldson, faisant écho aux préoccupations de nombreux syndicalistes d’Ulster lors de la protestation du mois dernier contre le Protocole et lors des récentes célébrations du 12 juillet, a insisté sur le fait qu’il ne peut pas y avoir de frontière érigée le long de la mer d’Irlande.

Les autres étapes du test de Donaldson incluent : donner aux citoyens d’Irlande du Nord « un mot à dire » sur les réglementations qui affectent la province, garantir l’absence de barrières réglementaires avec la Grande-Bretagne à moins que Stormont n’y consente et préserver « la lettre et l’esprit » de l’accord du Vendredi saint.

En ce qui concerne l’accord de Belfast, le chef du DUP a déclaré qu’il “exige au préalable le consentement d’une majorité de la population d’Irlande du Nord pour toute diminution de son statut au sein du Royaume-Uni”.

“Réduire le statut constitutionnel à notre mot à dire dans l’étape finale du départ du Royaume-Uni signifierait qu’en fait, ce n’est aucune garantie significative”, a affirmé Donaldson.

LIRE LA SUITE : Même vieux travail ! Meddling Lord dit que les accords commerciaux du Royaume-Uni ne remplaceront pas l’UE

Le leader du DUP a ajouté: “Il n’y a aucune raison pragmatique ou pratique pour laquelle des arrangements ne peuvent pas être mis en place qui peuvent satisfaire ces tests et prouver qu’il n’y a aucune menace significative pour l’intégrité du marché unique de l’UE.”

Simon Hoare, l’ex-Remainer qui est maintenant président conservateur du Commons Northern Ireland Select Committee, a répondu en disant: «Je n’ai pas encore été persuadé que quiconque, dans son cœur, définit jamais son sentiment d’appartenance ou de loyauté envers l’invisible. accords commerciaux ».

Mais Owen Paterson, ancien secrétaire d’Irlande du Nord sous David Cameron, a averti que “le sentiment de perplexité se transforme en colère”.

Et Paterson, qui s’est abstenu de voter en faveur de l’accord de Boris Johnson sur le Brexit sur les questions d’Ulster, a ajouté : « Nous ne devrions pas annuler le résultat du référendum européen et adopter tout un tas de lois européennes juste pour régler un petit problème sur le Nord. Frontière Irlande-République d’Irlande.

A NE PAS MANQUER

Deux propriétés recherchées après la fuite d’images de vidéosurveillance de l’ex-Health Sec [INSIGHT]

Le coup sauvage de l’UE en Norvège sur la pêche: “Ne leur donnera pas un seul crabe” [ANALYSIS]

Boris Johnson fait l’éloge de l’Allemagne alors qu’il admet les énormes échecs du Royaume-Uni [VIDEO]

“L’application mutuelle est la voie à suivre”, a déclaré Paterson.

Cependant, une pétition créée par l’ancienne dirigeante du DUP, Arlene Foster, plus tôt cette année, a appelé le gouvernement à « supprimer tout obstacle ou obstacle au commerce sans entraves au Royaume-Uni ».

La pétition a obtenu plus de 144 000 signatures, et plus de la moitié d’entre elles provenaient d’électeurs d’Irlande du Nord.

Le soutien à la suppression du Protocole est particulièrement fort dans les régions les plus loyalistes d’Ulster.

À Lagan Valley, la propre circonscription de Donaldson, plus de cinq pour cent de tous les électeurs ont exprimé leur malaise face au protocole en signant la pétition de Foster.