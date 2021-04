Le protocole ODIN est activé sur Binance Smart Chain (BSC) avec un BANG!

Compartir

Le protocole ODIN a été officiellement lancé sur la chaîne Binance dans ses efforts continus pour démocratiser l’industrie du Big Data, actuellement évaluée à plus de 260 milliards de dollars.

L’Open Data Interoperable Network (ODIN) est un système décentralisé visant à organiser le réseau d’oracle de données, basé sur un protocole ouvert d’interaction avec les acteurs du marché et une économie durable.

Le projet vise à présenter l’avenir de véritables Big Data décentralisées en créant un écosystème de partage de données et d’échange de données peer-to-peer décentralisé.

ODIN combine essentiellement les avantages des technologies cryptographiques et décentralisées. Le nouveau système allie également la simplicité de connexion des fournisseurs de données et la flexibilité de développer des contrats pour recevoir et traiter les données de leur part. Le résultat est un écosystème qui augmente l’évolutivité et la fiabilité des données en circulation.

Cette intégration BSC aidera le système ODIN à atteindre son objectif de construire un écosystème ouvert qui établit des relations de confiance entre les acteurs du marché tout en redonnant le contrôle aux générateurs de données (les utilisateurs).

ODIN tirera parti de la blockchain évolutive BSC pour éliminer le courtage industriel et favoriser une croissance et une adoption plus rapides des jetons natifs du projet. Le passage à BSC permettra désormais aux utilisateurs d’exécuter des opérations à grande vitesse et à de faibles coûts de transaction.

L’équipe ODIN a choisi de s’appuyer sur Binance Chain en raison de l’écosystème à croissance rapide du réseau Binance et des frais de gaz inférieurs par rapport à Ethereum.

Le système de jetons binaires du protocole ODIN

Le protocole ODIN implémente un système de jetons binaires composé de jetons GEO et ODIN natifs.

ODIN a son approvisionnement total initial limité à 100 millions de jetons et sert à sécuriser le réseau et à servir de moyen de paiement pour les consommateurs de données; la communauté l’utilise également pour participer à la gouvernance du système. ODIN applique un mécanisme déflationniste et 20% de tous les jetons seront brûlés, ce qui entraînera un approvisionnement final de 80 millions.

Le protocole utilise également ce premier jeton pour inciter les validateurs à produire de nouveaux blocs et à envoyer des réponses aux demandes de données. Les validateurs sont récompensés par un TAEG de 12% de la subvention dans chaque bloc. Ils reçoivent également 100% des frais payés par les utilisateurs et tous les jetons reçus en raison de violations des règles du protocole ODIN.

Le deuxième jeton, GEO, a une offre totale limitée à 350 millions de jetons et sert de paiement aux fournisseurs de données.

GEO sert de jeton inflationniste que les producteurs et les fournisseurs de données peuvent obtenir rapidement. L’équipe ODIN utilisera un mécanisme d’enchères pour acheter une certaine quantité de GEO pour le jeton ODIN si les données sont payées et consommées dans le système.

En outre, 50 millions de GEO seront distribués aux fournisseurs de données sur environ cinq ans à un rythme moyen de 27 400 par jour. Les jetons rachetés par la fondation à partir des transactions d’acquisition de données seront utilisés pour récompenser le prochain groupe d’utilisateurs générateurs de données.

Cas d’utilisation d’ODIN

Transmission de données anonymes générées par les utilisateurs, telles que l’emplacement, la santé, la consommation, les données mobiles et autres, des applications hors chaîne aux contrats intelligents en chaîne. NFT dynamique pour mettre à jour les enregistrements de données dans NFT à partir de données du monde réel Les applications DeFi doivent être alimentées avec des données du monde réel telles que des plates-formes de négociation hors chaîne, des prix, des prévisions, des statistiques et diverses analyses. Les dapps de paris peuvent être alimentés avec des données du monde réel pour apporter plus de décentralisation et d’équité à l’industrie des paris.

Lancement du salon ODIN

ODIN a organisé un événement de lancement directement sur pancakeswap le 21 avril et a rassemblé près de 9000 portefeuilles en quelques heures!

Nous sommes ravis de voir la suite pour ODIN, car ils dévoileront leur réseau de test conformément à leur feuille de route dans quelques jours!