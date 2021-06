Le protocole Panther apporte confidentialité et confidentialité au réseau Flare

4 juin 2021 – Midtown, Gibraltar

Le protocole Panther étend son interopérabilité en s’appuyant sur le réseau Flare. Panther franchit une nouvelle étape en apportant des fonctionnalités indispensables à l’ensemble du secteur en fournissant un protocole de confidentialité respectueux de la conformité – un autre pas en avant pour l’industrie DeFi et son accès à des liquidités inexploitées.

Le réseau Flare s’avérera d’un grand intérêt pour la finance décentralisée en tant que nouveau réseau de contrats intelligents apportant au grand public le premier algorithme de consensus de l’Accord byzantin fédéré complet de Turing. Plus important encore, il donne accès à environ 65% de la valeur totale des réseaux publics qui ne sont actuellement pas accessibles aux plateformes de contrats intelligents. Alors que la décentralisation reste essentielle, Flare Network vise à changer ce discours.

Sous le capot, Flare peut donner accès aux plus grands écosystèmes de blockchain incapables d’exécuter des contrats intelligents de manière native. Cela inclut Bitcoin, Litecoin, Ripple’s XRP Ledger, Dogecoin, Stellar et toute autre chaîne existante. Au stade actuel, Flare intégrera XRP, Stellar, Litecoin et Dogecoin. Le réseau peut intégrer davantage de pièces et d’écosystèmes via le déploiement du réseau de postes de vote de gouvernance.

Compte tenu de la façon dont Flare Network peut donner accès à cette liquidité, cela présente un grand intérêt pour le protocole Panther. En créant un protocole de confidentialité respectueux de la conformité sur Flare, Panther apportera la confidentialité et la liquidité à ces 65% de liquidité, même si les blockchains natives ne prennent pas en charge les contrats intelligents.

Oliver Gale, co-fondateur et PDG de Panther Protocol, a déclaré :

«Nous sommes ravis de travailler avec les meilleurs de leur catégorie, permettant ainsi les droits de confidentialité pour les blockchains individuelles et publiques. Flare dispose d’une puissante pile technologique axée sur l’intégration institutionnelle. Nous sommes ravis de nous associer à eux pour renforcer la confidentialité de Panther dans l’écosystème Flare. »

En tant que solution décentralisée axée sur la confidentialité de bout en bout pour tout actif numérique, Panther sera d’un grand intérêt pour pratiquement tous les utilisateurs de DeFi. Tout le monde peut bénéficier de la protection des données financières personnelles et des transactions confidentielles de crypto-monnaie. En créant et en brûlant des zAssets – des clones confidentiels des actifs qu’ils représentent – l’attrait des actifs synthétiques augmentera de manière exponentielle.

Hugo Philion, PDG et co-fondateur de Flare, a déclaré :

«Un élément qui est ressorti de la saga à court terme GameStop était le besoin clair et urgent de permettre la confidentialité lors des investissements afin d’éviter des résultats asymétriques. La conception par Panther d’un protocole de confidentialité qui maintient la conformité KYC et AML tout en gardant les utilisateurs sous contrôle de leurs données est à mon avis un développement très important et un ajout très précieux à l’écosystème Flare.

Le protocole Panther peut évaluer avec précision le service de confidentialité du réseau à l’aide de limites théoriques des jeux. Un premier déploiement sur le réseau Ethereum avec la mise en service de solutions cross-chain est prévu. Au cours du premier trimestre 2022, Panther introduira un échange décentralisé inter-chaînes compatible avec la confidentialité sur une solution de couche 2 évolutive.

À propos du protocole Panther

Panther Protocol est un protocole de confidentialité de bout en bout pour DeFi. Panther fournit aux utilisateurs de DeFi des actifs numériques entièrement garantis améliorant la confidentialité, tirant parti des incitations crypto-économiques et de la technologie zkSNARKs. Les utilisateurs peuvent créer des zAssets à connaissance nulle en déposant des actifs numériques de n’importe quelle blockchain dans les coffres Panther. Les zAssets deviendront une classe d’actifs en constante expansion pour les utilisateurs qui souhaitent que leurs transactions et stratégies soient comme elles auraient toujours dû l’être : privées.

À propos du réseau Flare

Flare est une plate-forme de contrat intelligent évolutive et hautement décentralisée qui exécute la machine virtuelle Ethereum et utilise un consensus basé sur un accord byzantin fédéré.

Le jeton natif Spark (FLR) de la plate-forme permet à Flare de libérer l’énorme valeur et la communauté créées par les jetons existants qui n’ont actuellement pas de contrats intelligents natifs. Flare intègre initialement Dogecoin, Litecoin, XRP et XLM. Tout autre jeton peut être intégré via le vote de gouvernance communautaire.

Flare est unique en ce sens qu’il tire sa structure de réseau de ses réseaux intégrés sous-jacents, tirant parti de la décentralisation et de la sécurité des réseaux sous-jacents.

L’équipe de développement de Flare comprend des experts des mondes de l’ingénierie électronique, des systèmes distribués, de l’informatique quantique, des mathématiques, de l’informatique, de la finance quantitative et de la gestion des risques.

Source : test-dailyhodl

