Le protocole Panther apporte des mécanismes de confidentialité à Polygon | Invezz

in

Panther Protocol a annoncé un partenariat stratégique avec Polygon (MATIC/USD), également connu sous le nom de “Internet of Ethereum Blockchains (ETH/USD)”, pour offrir des mécanismes de confidentialité au réseau de ce dernier. Panther construit son MVP sur Polygon et vise également à offrir des mécanismes de divulgation sélective respectueux de la conformité au réseau de partenaires, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Panther utilise la technologie zkSNARK pour améliorer la confidentialité

Polygon fournira à Panther un support technique et collaborera sur des projets visant à développer des fonctionnalités de confidentialité qui responsabilisent les utilisateurs finaux dans son écosystème. Panther crée une infrastructure privée évolutive pour les plates-formes Smart Contract, DeFi et Web3. Les deux sociétés accordent une grande importance à la vie privée en tant que droit humain fondamental. La technologie zkSNARK de Panther permet aux utilisateurs de créer des actifs à connaissance nulle, entièrement sécurisés et améliorant la confidentialité en déposant des actifs numériques d’autres chaînes de blocs dans des coffres avec Panther. Ces actifs peuvent être utilisés dans l’ensemble de l’écosystème DeFi.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le PDG de Panther Protocol, Oliver Gale, a déclaré :

« L’approche de Polygon apporte des transactions à faible coût et évolutives au réseau Ethereum, ainsi qu’un écosystème en plein essor de protocoles DeFi utilisant déjà sa technologie. Le partenariat Panther permettra l’utilité de zAsset parmi tous les utilisateurs de Panther d’une manière qui préserve la confidentialité, les échelles et est conforme aux réglementations, ouvrant les portes à une véritable adoption institutionnelle et à une utilisation au détail.

Grâce au MVP, les premiers utilisateurs de Panther se familiariseront avec Zero Knowledge Assets (zAssets), qui ne conservent pas la composabilité DeFi au détriment de la confidentialité. La frappe de ces actifs est un mécanisme de protection, à l’opposé du brûlage. Une gamme limitée de groupes de confidentialité protégés à Polygon mettra en œuvre la frappe. La garantie native de Panther Vaults soutiendra en permanence les actifs 1: 1.

À quoi s’attendre au Panther MVP

Transfert d’actifs privés Possibilité d’interagir avec Panther via un portefeuille Web Protection et déprotection des actifs Divulgation volontaire complète des transactions sélectionnées et de leurs liens Coffres contenant des garanties natives pour soutenir les actifs

Lancement sur Polygon motivé par des capacités technologiques incroyables

Panther a décidé de lancer MVP sur Polygon en raison des capacités techniques incroyables de ce dernier, de son écosystème DeFi florissant et en pleine expansion, et parce qu’il a des frais très bas. Ceux-ci permettent de protéger correctement les zAssets.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent