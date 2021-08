Le protocole perpétuel (PERP) a augmenté de 75% la semaine dernière – c’est ici que vous pouvez acheter

Après avoir augmenté de 75 %, le protocole perpétuel (PERP) a maintenu une tendance haussière amorcée à la mi-juillet et les investisseurs s’intéressent de plus en plus à la monnaie numérique. Pour aider les investisseurs à se demander ce qu’est le protocole perpétuel (PERP) et comment et où ils peuvent l’acheter, Invezz a créé un article simple qui explique tout cela.

Pour plus d’informations, faites défiler vers le bas pour savoir comment et comment acheter des pièces de protocole perpétuel en ligne.

Comment et où acheter le Protocole perpétuel en ligne

Pour acheter la pièce du protocole perpétuel en ligne, vous devez trouver un courtier / échange qui propose la crypto et créer un compte avec lui. Une fois que vous le faites, vous pouvez acheter autant de pièces PERP que vous le souhaitez en utilisant les méthodes de paiement spécifiées par la bourse ou le courtier.

Voici quelques-uns des meilleurs échanges de crypto-monnaie où vous pouvez acheter des pièces de protocole perpétuel :

eToro

eToro est l'une des principales plateformes de trading lorsqu'il s'agit d'investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d'outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Qu’est-ce que le protocole perpétuel (PERP) ?

Perpetual Protocol (PERP) est la crypto-monnaie native pour l’échange décentralisé Perpetual Protocol (DEX). Si c’est la première fois que vous entendez parler de l’échange décentralisé du protocole perpétuel (DEX), il s’agit d’une plate-forme DEX en chaîne conçue pour permettre aux traders de crypto de négocier des contrats d’échange perpétuels.

Le DEX offre aux créateurs et aux preneurs un effet de levier et des utilisations 10x et, comme le DEX, le protocole perpétuel n’oblige pas les utilisateurs à créer des comptes (inscription).

En plus de permettre aux utilisateurs de négocier des contrats d’échange perpétuels, les utilisateurs peuvent également gagner des frais en fournissant des liquidités aux pools de liquidités et en jalonnant des jetons PERP.

Devriez-vous acheter des pièces de protocole perpétuel aujourd’hui ?

La pièce de protocole perpétuel a un retour sur investissement de 764,21% selon Coinmarketcap.com. Combinez cela avec les gains que la pièce a réalisés au cours de la semaine dernière et certains peuvent conclure que l’achat du protocole perpétuel aujourd’hui est un investissement intelligent.

Cependant, investir dans les crypto-monnaies, en général, est risqué en raison de la volatilité des prix du marché et nécessite donc beaucoup de prudence. En tant que tels, les investisseurs doivent toujours investir de l’argent qu’ils peuvent se permettre de perdre, en particulier des altcoins à évolution rapide comme le protocole perpétuel.

Prévision du prix des pièces du protocole perpétuel

Bien que la pièce du protocole perpétuel ait connu un léger recul en juin après une tendance haussière soutenue qui a commencé en janvier 2021, la crypto est à nouveau dans une tendance haussière, et suite aux récents gains de la semaine dernière, la pièce pourrait encore augmenter les prochains jours. . Cependant, il est toujours important de garder les yeux et les oreilles ouverts car le marché des crypto-monnaies est très volatil.

Couverture des médias sociaux de la pièce du protocole perpétuel

(1/5) Nous sommes ravis de vous présenter Curie – Perpetual Protocol V2 – 🧑‍🔬 🧪 Cette mise à niveau améliore considérablement l’efficacité du capital et augmente la perception des frais pour les fournisseurs de liquidités. Plongez ou lisez le tl; dr 🧵 ci-dessoushttps : //t.co/T9Apeq0O4N pic.twitter.com/4yQmeeBOSW – Protocole perpétuel | Nous embauchons! (@perpprotocol) 30 juin 2021

Écoutez @tempofeng (Yenwen Feng), co-fondateur de @perpprotocol expliquer l’historique de Perpetual Protocol, le jeton $ PERP et les modifications apportées au Perpetual Protocol V2, et bien plus encore ! Liens:

Podcast CoinGecko : https://t.co/3zyJfN7WCN

YouTube : https://t.co/ZQgbF3Cb0q – CoinGecko (@coingecko) 29 juillet 2021

