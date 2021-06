le protocole qui reprend le monopole de l’index de recherche Google

Comparer

Dans l’une des présentations les plus mémorables de Consensus 2021 fin mai, « Vous êtes manipulé en ligne ! Voici comment la crypto pourrait aider », Amy James, co-inventeur de Open Index Protocol (OIP) a aidé à expliquer un autre aspect des pratiques douteuses de Google et, mieux encore, une solution possible.

James et ses co-présentateurs, le Dr Robert Epstein et Devon Read, ont évoqué les effets néfastes du monopole de Google sur la recherche, citant une capacité non réglementée à influencer les gens avec les résultats de recherche et un statut de monopole écrasant en raison de la taille de votre index.

James a expliqué que l’index de Google est trop volumineux et n’est pas open source, donc toute personne qui entre dans l’espace de recherche, ou tout ce qui utilise l’indexation et la recherche, comme une plate-forme vidéo ou une plate-forme de médias sociaux, vous devez traiter avec Google pour utiliser votre backend ou être désespérément dépassé par les données que Google a déjà accumulées et maintenant des hordes.

OIP et PIN Network travaillent sur des cas de test pour créer étendre leur couche blockchain open source avec un enregistrement de métadonnées complet, quelque chose qui permettrait aux utilisateurs du Web 3 de suivre les actions d’entités comme Google et en même temps, de fournir une nouvelle technologie d’index. Les joueurs peuvent l’utiliser pour alimenter de nouvelles plateformes de recherche et sociales. En effet, l’objectif de l’OIP est d’uniformiser les règles du jeu, de permettre aux startups technologiques de rivaliser et de responsabiliser tout le monde, y compris les géants de la technologie comme Google.

Nous avons interviewé James après le Consensus de 2021. Ses réponses sont ci-dessous.

Comment une couche de métadonnées ouverte égalisera-t-elle les règles du jeu avec les entreprises technologiques ? Comment servira-t-il à l’utilisateur ?

Une couche de métadonnées ouverte permet à quiconque de revendre le contenu d’un éditeur selon ses conditions, soit en tant que plate-forme, soit en tant qu’influenceur individuel, et permet à quiconque d’auditer les conditions d’un enregistrement donné ; en conséquence, il y aura une véritable concurrence entre les plateformes. Mettez un contenu attrayant et intéressant devant un public intéressé à le payer, sans les problèmes d’incompatibilité et le gaspillage d’inefficacité qui découlent du modèle de jardin clôturé.

À l’heure actuelle, les plates-formes se font concurrence en fonction du contenu de leur index, ce qui signifie que l’utilisateur doit chasser le contenu qu’il souhaite d’une plate-forme à l’autre et a une expérience utilisateur terrible. Avec une couche de métadonnées ouverte, les plates-formes devront rivaliser en fonction de la façon dont elles servent les utilisateurs, et non en fonction de leur contenu, car tout le monde aura le même accès au contenu.

Les utilisateurs gagnent en confiance parce que le système est transparent – ils peuvent éviter les maux de tête du modèle de jardin clos et à la place soutenir les créateurs et les plateformes qu’ils aiment et avoir confiance en où va leur argent.

Combien de temps pensez-vous que le cycle d’adoption durera? Une couche de métadonnées ouverte sur la blockchain est-elle une suite logique du Web 3 ?

Web 3 signifiera que les données des utilisateurs et l’anonymat sont protégés par défaut, les processus qui sont généralement effectués dans des centres de données centralisés sont plutôt effectués à l’aide de réseaux ouverts, les contrefaçons profondes sont à l’origine de blagues amusantes mais pas de menaces réelles pour la diffusion d’informations et de créations. les producteurs de contenu peuvent gagner une vie réelle et fiable. Et oui, atteindre ces objectifs nécessite absolument une couche de métadonnées ouverte et unifiée.

En raison de la façon dont ces réseaux Web 3 sont conçus, au fur et à mesure qu’ils grandissent, ils deviendront plus cohérents et plus gratifiants pour leurs utilisateurs, générant finalement un effet croissant jusqu’à ce que ce soit le moyen par défaut de gérer une entreprise en ligne. .

Sir Tim, décrivant les premiers jours de la construction du World Wide Web, a utilisé l’analogie d’une équipe de traîneaux devant travailler très dur pour pousser leur traîneau pendant un certain temps, exerçant une énorme énergie pour le mettre à niveau, mais finalement, leur propre élan commence à prendre le dessus et ils commencent à sauter et le trajet démarre.

Y a-t-il des cas d’utilisation à court terme dont vous pouvez discuter pour le réseau ? À quoi pensez-vous que PIN est idéal, en utilisant sa couche de métadonnées ?

Le cas d’utilisation à court terme que nous aidons à construire est une plate-forme d’information pour Al Bawaba, la plus grande plate-forme d’information indépendante de la région MENA. En utilisant OIP sur la blockchain PIN, ils acquièrent une résistance à la censure et aux micro-paiements afin qu’ils puissent être autonomes sans compter sur la bonne volonté des géants de la technologie. La couche de métadonnées PIN est idéale pour tout type de données publiques : données scientifiques et académiques, registres de propriété et registres publics en général, tous types de contenus numériques tels que des vidéos et de la musique. Si vous êtes sur Internet et que vous devez être public, il est idéal d’utiliser OIP sur le réseau PIN.

En termes de collecte de données, travaillerez-vous directement avec les éditeurs pour obtenir plus d’informations ? Quels sont les avantages pour l’éditeur ?

Oui, absolument, nous avons déjà reçu des commentaires des éditeurs lors de la création de l’OIP, et nous continuerons à le faire. Les créateurs et les éditeurs auront également un intérêt significatif dans la gouvernance en cours et le développement futur de la spécification OIP.

###

OIP est un David figuratif face à la technologie Goliath. Il est difficile de contester le monopole écrasant et clair sur les grandes technologies comme Google l’a actuellement. De toute évidence, les régulateurs américains ne savent pas comment gérer l’influence changeante des plateformes comme Facebook et la danse des grandes entreprises technologiques cherchant à préserver leur pouvoir et les régulateurs confrontés à des menaces potentielles à la liberté d’expression et à un système de démocratie ordonné et vraiment représentatif. Gouvernement.

L’OIP s’attaque à une menace existentielle pour notre société – que se passe-t-il lorsque les entreprises privées en savent trop et gagnent donc trop de pouvoir. La question demeure : quelles publications, États et organisations s’impliqueront ensuite pour aider l’OIP à créer un index à partir de zéro qui puisse remettre en question l’index que Google construit depuis 1998 ?

Amy James est co-inventrice d’Open Index Protocol, une spécification open source pour un index global persistant, et PDG d’Alexandria Labs, une société qui crée des produits et services Web 3. La spécification est actuellement utilisée par Caltech, la filiale d’Overstock. Medici Land Governance, l’état du Wyoming, la plus grande plateforme d’information indépendante de la région MENA, et bien d’autres. La mission de l’Open Index Protocol est d’être « la solution technique au problème des plates-formes de jardins clos qui monopolisent le Web ».

Couverture modifiée de l’image de Pete Linforth sur Pixabay

L’article a été initialement publié sur Hackernoon.