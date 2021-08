Le protocole QuickX est désormais répertorié sur BitGlobal (Bithumb Global)

6 août 2021 16:55 UTC

Le protocole QuickX (QCX) a été coté sur Bithumb Global maintenant connu sous le nom de BitGlobal le 6 août 2021 et a officiellement commencé la négociation du jeton QuickX sur la bourse. Les dépôts pour le jeton QCX sur Bithumb Global ont été lancés plus tôt le 6 pour tout le monde et en quelques heures, des jetons QCX d’une valeur de milliers de dollars ont été déposés dans Bithumb Global, avant même le début de la négociation. La paire de trading QCX/USDT a été lancée pour les utilisateurs le 6 août. QuickX Protocol est l’une des rares entreprises à avoir réussi à se démarquer dans le monde de la cryptographie en moins de deux ans.

Le jeton QCX est déjà coté sur quatre bourses mondiales, à savoir : BitMax (AscendEX), Bilaxy, HotBit et LAToken. Le prix QuickX peut également être suivi et ajouté à la liste de souhaits sur Coinbase Exchange. QCX est considéré comme l’une des principales devises à moyenne capitalisation sur le marché aujourd’hui. En l’espace de deux ans, il a été échangé pour plus de 2 milliards de dollars. Fondé par les technepreneurs Dr. Vaibhav Adhlakha et Dr. Kshitj Adhlakha, QCX est considéré comme l’un de ces jetons qui améliorent son utilité et sa convivialité chaque jour et contribuent également à l’acceptation massive de la crypto-monnaie, ce qui est la principale raison pour laquelle les fondateurs démarré QuickX.

Bithumb Global est considéré comme l’un des principaux échanges mondiaux et est apprécié pour la confiance et la fiabilité qu’il a construites dans la communauté crypto au fil des ans. Bithumb croit en ses principes de confiance pour garder les fonds des utilisateurs en sécurité, l’expérience transactionnelle qu’il apporte à ses utilisateurs et l’innovation d’apporter à la communauté les possibilités de découverte de richesse grâce à des dérivés financiers et des projets préférés.

Ensemble, QuickX et Bithumb visent une association très réussie et fructueuse, car les utilisateurs des deux communautés attendaient le moment où la négociation s’ouvrira depuis l’annonce de la cotation.

À propos de QuickX

QuickX a travaillé sans relâche pour l’acceptation massive de la cryptographie à travers le monde grâce à ses divers produits centrés sur la cryptographie. QuickX possède son propre échange décentralisé : CNexchange, la première montre minière au monde, le portefeuille matériel, le portefeuille logiciel et la passerelle de paiement les plus minces au monde. Le jeton QCX est considéré comme le jeton de paiement d’aujourd’hui et de demain, garantissant une utilisation plus large des crypto-monnaies à l’échelle mondiale.

