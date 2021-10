Le protocole Risq intègre les flux de prix Chainlink pour aider à sécuriser les options d’achat et de vente

[PRESS RELEASE – Please Read Disclaimer]

Le protocole Risq intègre les flux de prix Chainlink pour aider à sécuriser les options d’appel et de vente sur la cryptographie

La vision de Risq Protocol a toujours été de devenir la plus grande plateforme de trading d’options DeFi tout en fournissant aux utilisateurs des prix précis qui ne peuvent pas être manipulés.

Pour atteindre son objectif, Risq Protocol est ravi d’annoncer l’intégration des flux de prix du réseau Oracle décentralisé leader du secteur, Chainlink, sur le réseau principal Binance Smart Chain (BSC).

L’intégration permettra à Risq Protocol d’accéder aux flux de prix de haute qualité et infalsifiables dont il a besoin pour garantir une tarification précise des primes d’options et des profits et pertes au moment de l’exercice des options.

Le bureau d’options de Risq Protocol est une plate-forme de négociation d’options décentralisée où les fournisseurs de liquidités servent de vendeurs d’options et les commerçants peuvent acheter ou mettre des options pour prendre des positions sur le mouvement des prix des actifs ou pour protéger leurs avoirs cryptographiques contre les baisses de prix.

Pour garantir des niveaux de sécurité élevés de ses contrats d’options d’achat et de vente, Risq Protocol doit mettre la main sur de nouveaux prix d’actifs collectés à partir de plusieurs environnements de négociation et fournir directement sur la chaîne de manière très fiable.

Avec Chainlink fournissant déjà ses services à plusieurs protocoles DeFi de premier plan responsables de milliards de dollars de valeur de contrat intelligent et maintenant une sécurité robuste et une haute disponibilité à tout moment, Risk Protocol le considère comme la solution idéale pour son objectif.

La phase initiale de l’intégration verra le protocole Risq utiliser les flux de prix Chainlink pour WBTC, BNB, ETH, BCH, LTC, LINK, COMP, CAKE, UNI, YFI, AMZN, TSLA, PAXG et GOOGL. Par la suite, les futures mises à jour incluront toutes les paires adossées au dollar américain et davantage de flux.

Commentant l’intégration, Mace McLain, co-fondateur de Risq Protocol, a déclaré: “Nous avons sélectionné Chainlink parce que nous voulions utiliser le réseau Oracle le plus fiable avec accès à plusieurs blockchains et les flux de prix les plus élevés par rapport à d’autres projets.”

À propos du protocole Risq

Risq Protocol propose des Dapps décentralisées de gestion des risques et des actifs, à commencer par la négociation d’options DeFi sur OptionsDesk.

À propos de Chainlink

Chainlink est la norme de l’industrie pour la création, l’accès et la vente des services Oracle nécessaires pour alimenter les contrats intelligents hybrides sur n’importe quelle blockchain. Les réseaux Oracle Chainlink fournissent aux contrats intelligents un moyen de se connecter de manière fiable à n’importe quelle API externe et d’exploiter des calculs hors chaîne sécurisés pour activer des applications riches en fonctionnalités. Chainlink sécurise actuellement des dizaines de milliards de dollars dans les DeFi, les assurances, les jeux et d’autres grandes industries, et offre aux entreprises mondiales et aux principaux fournisseurs de données une passerelle universelle vers toutes les blockchains.

