Le protocole Vénus augmente la distribution des récompenses | Invezz

Venus Protocol, un marché monétaire décentralisé basé sur BSC, a décidé de pousser la distribution de récompenses pour son nouveau XVS Vault. L’initiative verra une augmentation des récompenses au cours des 120 prochains jours, et cela signifie essentiellement que les personnes intéressées par le projet verront une croissance significative du pourcentage de rendement annuel.

Tout cela vient célébrer le concours Mission to Venus du projet, qui a été lancé plus tôt ce mois-ci. Le concours offre plus d’un million de dollars de récompenses, à distribuer à travers une série d’événements, notamment des jetons de parachutage, des articles NFT, l’événement anniversaire exclusif de Venus NFT, etc.

Tous les prix et augmentations sont destinés à accroître l’engagement de la communauté avec le projet Venus. À cette fin, le projet a fait passer l’APY du XVS de 1,2 million de dollars misé sur le coffre-fort à pas moins de 40 %, ce qui durera 120 jours. Cette période a été choisie car elle représente le temps de transit moyen de la Terre à Vénus. Depuis le début du concours Mission to Venus, environ 1 287,25 jetons XVS ont été distribués chaque jour dans le coffre-fort.

Désormais, alors que les récompenses sont une grande partie de l’initiative, il y aura d’autres avantages pour les joueurs XVS. Par exemple, ils recevront également le droit exclusif de voter sur les nouvelles propositions VIP et recevront même une part du produit des règlements protocolaires. Bien entendu, cela ne commencera qu’une fois que le projet aura pleinement mis en œuvre son nouveau modèle économique.

Le porte-parole de la société a déclaré que Venus permet à quiconque de fournir une garantie et de gagner des intérêts, ou de choisir d’emprunter sur ses actifs cryptographiques. Cela peut être fait en quelques secondes, grâce à sa blockchain à haute vitesse et à faible coût. Désormais, avec le lancement du concours Mission to Venus, toute personne cherchant à se protéger de la volatilité du marché aura une incitation supplémentaire à participer à l’écosystème de Vénus.

Le concours lui-même a été lancé le jour de Noël, le 25 décembre, et se poursuivra jusqu’au 23 avril 2022.

Qu’est-ce que le protocole Vénus ?

Vénus est un système de marché monétaire créé pour permettre des emprunts et des emprunts décentralisés. Il est basé sur un algorithme et lancé sur Binance SmartChain. Il permet aux détenteurs de crypto-monnaie d’utiliser leurs actifs pour fournir une garantie au réseau. En retour, ils gagnent un revenu passif grâce à la variable APY.

Quant aux emprunteurs, ils peuvent accéder instantanément à des prêts à faible coût et lever des fonds sans avoir à vendre leurs propres actifs numériques. Au moment de la rédaction, Venus permet aux emprunteurs d’emprunter des fonds en utilisant 23 devises différentes comme garantie, y compris le XVS lui-même.

Ce qui différencie Venus des autres protocoles du marché monétaire, c’est qu’il donne également la possibilité d’emprunter d’autres actifs cryptographiques, ainsi que la possibilité de frapper des pièces de monnaie synthétiques avec des positions surdimensionnées. Le tout est adossé à un panier de crypto-monnaies, qui protègent le protocole.

