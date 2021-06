Le prototype de l’Apple Watch Series 3 comprend un connecteur intelligent

Nous avons déjà vu quelques prototypes de l’Apple Watch de première génération, qui ont révélé les détails du produit avant l’annonce officielle en septembre 2014. Cette semaine, Giulio Zompetti a partagé une image d’un des premiers prototypes de l’Apple Watch Series 3. Bien qu’il ressemble assez identique à la version finale, ce prototype possède quelque chose d’unique : un Smart Connector.

Chaque Apple Watch est livrée avec un port caché, qui est utilisé en interne par Apple pour les diagnostics et autres tests internes. Cependant, ce prototype Apple Watch Series 3 montré par Zompetti possède également deux autres connecteurs mystères qui ne sont pas cachés, et ils sont assez similaires au Smart Connector de l’iPad mais dans une taille plus petite.

C’est parce que ces connecteurs font probablement partie d’un nouveau connecteur intelligent pour Apple Watch qui a été testé en interne par Apple. Sur Twitter, Zompetti dit qu’Apple pourrait éventuellement travailler sur des « bandes intelligentes » pour les premières versions de l’Apple Watch Series 3.

. a pu parler à Zompetti pour obtenir plus de détails sur ce prototype. Selon lui, Apple travaillait sur des capteurs spéciaux pour ajouter une fonction de surveillance de la pression artérielle à l’Apple Watch, ce qui serait possible grâce à une “bande intelligente”. Malheureusement, le prototype est une unité non fonctionnelle, on ne sait donc pas exactement comment cela fonctionnerait.

Apple a peut-être expérimenté certaines « bandes intelligentes » dans les révisions précédentes de l’Apple Watch S3. Sur cette unité prototype, deux pads inhabituels sont exposés au groupe, comme une sorte de « connecteur intelligent » que nous avons déjà vu sur les iPads.#AppleCollection #AppleWatch pic.twitter.com/uVFZHuvuAe – Giulio Zompetti (@1nsane_dev) 24 juin 2021

Cela correspond à un brevet Apple révélé en 2017, la même année que la série 3 a été annoncée, qui montre un nouveau système de calcul de la pression artérielle à l’aide d’une Apple Watch avec un bracelet de montre équipé d’un capteur. Le prototype montré dans l’image était très probablement utilisé pour tester les technologies décrites dans ce brevet.

Giulio Zompetti est connu pour avoir une énorme collection de prototypes Apple, et il vaut la peine de consulter son profil Twitter pour en savoir plus sur ces produits.

Cette année, des rumeurs suggèrent que l’Apple Watch Series 7 disposera de nouveaux capteurs pour activer davantage de fonctionnalités de santé, notamment la surveillance de la glycémie et également un thermomètre, ainsi qu’un tout nouveau design.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :