Le prototype de l’iPod touch est plus beau que le vrai

Un prototype d’iPod touch a fait surface, montrant apparemment un design alternatif pour ce qui serait le modèle de 5e génération de l’appareil – et, à mes yeux du moins, il est plus beau que le modèle qu’Apple a réellement lancé…

Arrière-plan

L’iPod touch a été lancé par Apple en 2007, aux côtés de l’iPhone d’origine. Il fournissait un appareil Wi-Fi uniquement à moindre coût avec bon nombre des mêmes capacités que l’iPhone, mais sans fonctionnalités de téléphone et de données cellulaires.

L’iPod touch de 5e génération a été lancé en 2012 aux côtés de l’iPhone 5. Il offrait un écran plus grand, la prise en charge de l’enregistrement vidéo 1080p, un flash LED et la prise en charge de Siri. Il était proposé en six couleurs, initialement en versions 32 Go et 64 Go, mais un modèle 16 Go moins cher a été ajouté l’année suivante.

Apple vend toujours l’iPod aujourd’hui, et il reste un choix populaire pour les parents qui souhaitent offrir à leurs enfants un petit appareil sans le coût permanent d’un forfait téléphonique. Le modèle actuel de 7e génération a été lancé en 2019 et Apple le positionne actuellement à la fois comme un appareil de musique et de jeu.

Aimer la musique? Vous pouvez conserver plus de chansons que jamais sur l’iPod touch, qui est désormais fourni avec jusqu’à 256 Go de stockage.1 Obtenez un abonnement Apple Music pour diffuser plus de 75 millions de chansons et télécharger vos préférées. Ou chargez l’iPod touch avec les chansons que vous aimez depuis l’iTunes Store. iPod touch vous offre une expérience de jeu incroyable, grâce à la puce A10 Fusion. L’action est plus fluide. Vous voyez plus de détails. Et tout semble plus réaliste.

Cependant, vous devez le rechercher sur le site Web d’Apple, et mon collègue José Adorno a récemment affirmé qu’il était temps pour Apple de le mettre à jour ou de l’arrêter.

Prototype d’iPod touch

Les photos ont été partagées par M. White, qui collectionne apparemment des prototypes d’appareils Apple, et nous en a montré un certain nombre, y compris une version noir de jais brillant de l’iPhone X.

M. White ne dit rien à ce sujet au-delà du « coque prototype de l’iPod touch 5 à 30 broches ». Le fait qu’il dispose d’un emplacement pour l’ancien connecteur à 30 broches suggère que la conception a été créée avant qu’Apple ne prenne la décision de passer à la prise Lightning, ce qui en a fait le modèle réel publié.

Les bords plats lui donnent plus un look iPhone classique que les côtés arrondis du modèle de sortie.

Qu’est-ce que tu penses? Cela aurait-il dû être le design utilisé par Apple (avec le connecteur remplacé par Lightning, bien sûr), ou préférez-vous les bords plus incurvés ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

