Le prototype d’Ocarina Of Time N64 avait des portails avant le portail

Image : Nintendo / FreePNG / Kotaku

Si vous avez pris un portail vers un univers alternatif, vous pourriez vous retrouver à vivre dans une chronologie où The Legend of Zelda, et non Portal, a popularisé l’utilisation de portails en direct dans les jeux vidéo. Comme repéré par VGC, l’ancien développeur de Nintendo, Giles Goddard, a récemment présenté une première démo technologique de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Twitter. Et oui, il dispose d’un portail de transport.

Goddard, qui a travaillé sur des jeux Nintendo populaires des années 90 comme Star Fox et Super Mario 64, a fixé l’année du clip à 1996 ou 1997. (Ocarina of Time est sorti en 1998.) C’est assez rudimentaire, plus une preuve de concept qu’autre chose sinon, mais cela montre clairement le joueur marchant dans un couloir, entrant dans un prisme en forme de losange et apparaissant de manière transparente dans un couloir différent. En regardant à travers le prisme, vous pouvez voir le deuxième emplacement à travers le premier.

Ce clip n’est pas la première fois que le mot sur une fonction du portail Ocarina of Time fait le tour. Plus tôt cette année, Goddard a mentionné l’existence de portails naissants dans un épisode du MinnMax Show, lors d’une discussion sur la création de prototypes pour le jeu d’aventure historique.

« Je faisais toutes ces expériences », a-t-il déclaré à l’animateur Ben Hanson. « Vous pourriez avoir un portail, où vous pourriez regarder à travers, entrer, puis vous seriez téléporté vers une autre partie de la carte. Vous pouviez voir à travers une porte vers une autre partie de la carte, puis la franchir, puis revenir en arrière. »

G/O Media peut toucher une commission

The Legend of Zelda: The Ocarina of Time n’est probablement pas le premier jeu à proposer des portails fonctionnels, que ce soit à un stade précoce de développement ou dans la version finale. Le prédécesseur de Portal de 2005, Narbacular Drop, était certainement le jeu qui a conduit à ce que la notion devienne un phénomène, tandis que Prey de 2006 les avait dès 1995 lors de son développement tortueux. Pourtant, si Zelda était arrivé en premier, cela aurait sans aucun doute été le plus gros.

Je n’ai jamais compris pourquoi la fonction de portail, qui règne sans équivoque, n’a pas fait son chemin avec les jeux les plus importants. Notamment, l’éditeur de niveau de Super Smash Bros. Ultimate dispose d’une fonction de rift qui vous permet de passer instantanément d’une partie d’une étape personnalisée à une autre. Ratchet & Clank: Rift Apart, une exclusivité PS5 de cette année, présentait évidemment des failles similaires, mais vous ne pouvez les déployer qu’à des emplacements prédéterminés, un peu comme vous le pouviez dans BioShock Infinite, en 2013.

Mettez des portails dans chaque jeu, si vous voulez mon avis. Portails à Madden. Portails aux échecs ! Portails dans Halo ! Qu’est-ce que c’est? Certaines personnes l’ont déjà fait ? Et levé 100 millions de dollars à cause de ça ? Je repose mon cas.