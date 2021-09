Le prototype montre des cellules, une couronne rouge et de l’acier doré initialement prévus pour l’Apple Watch Series 2

Le compte Twitter DongleBookPro a partagé un prototype Apple Watch Series 2 récemment révélé qui montre que la compatibilité cellulaire devait initialement être lancée un an plus tôt. Le prototype présenté par DongleBookPro a également une couronne numérique rouge, tout comme la montre de la série 3 qui était le premier modèle d’expédition avec cellulaire.

Bien que ce prototype soit principalement important pour sa fonctionnalité cellulaire, il est également présenté dans une finition en acier inoxydable dorée inédite. Apple n’a sorti une Apple Watch en acier inoxydable doré que la série 4 environ deux ans plus tard. Avec la série 2, la société a mis au rebut les modèles Edition en or massif 18 carats et les a remplacés par un modèle en céramique beaucoup plus abordable. L’Apple Watch Series 2 en acier inoxydable n’est livrée qu’en argent et en noir sidéral.

DongleBookPro dit qu’Apple a finalement abandonné le cellulaire dans le deuxième prototype de l’Apple Watch Series 2 parce que ce prototype particulier surchauffait constamment à cause du modem embarqué. Le prototype présenté sur ces images était assez précoce dans le processus de développement, mais Apple a quand même gravé les mots “Série 2” à l’arrière au-dessus du cristal. Il exécute également un logiciel de test plutôt que watchOS avec une interface entièrement différente.

Vous pouvez voir plus de photos du prototype dans le tweet intégré ci-dessous !

Mis au rebut Proto 1 Série 2 Cette montre a une couronne cellulaire et une couronne rouge (présente à la sortie de la série 3) et la couleur or en acier inoxydable de la série 4 Cette montre a été mise au rebut car le modem avait un taux d’échec de près de 60% et surchauffait constamment. Il n’a jamais dépassé Proto 2 pic.twitter.com/1jg2cYMd71 – Dongle (@DongleBookPro) 10 septembre 2021

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :