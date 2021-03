Le prototype montre qu’Apple a presque fabriqué un iPhone X Jet Black

Apple a à la fois introduit et mis fin à l’iPhone Jet Black avec l’iPhone 7, mais il semble que la société ait au moins envisagé de continuer la couleur avec l’iPhone X.

Leaker Prolific Apple M. White a publié vendredi une série d’images montrant ce que le compte prétend être un véritable prototype d’iPhone X. Les images, qui comparent le prototype à l’iPhone X Space Grey sorti, montrent qu’Apple avait testé le nouvel iPhone avec la couleur Jet Black qu’il avait publiée pour l’iPhone 7.

« Ils ont déjà essayé l’iPhone X Jet Black »

Ils ont déjà essayé l’iPhone X Jet Black pic.twitter.com/md5p9nNER3 – M. · White (@laobaiTD) 12 mars 2021

La couleur Jet Black de l’iPhone était une nuance de courte durée, car elle a été introduite et terminée avec l’iPhone 7. Alors que la couleur était très populaire et un succès auprès d’un sous-ensemble de clients iPhone, elle aurait également pu remporter le trophée le plus grand aimant d’empreintes digitales de tous les produits Apple jamais inventé. Sans étui, le téléphone a rapidement perdu son éclat scintillant. Un étui transparent pour iPhone était vraiment le seul moyen de le garder comme prévu.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Depuis Jet Black, Apple a introduit une tonne de couleurs dans la gamme iPhone, surtout après le lancement de la série Pro d’iPhones. La dernière gamme d’iPhone propose l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini en blanc, noir, bleu, vert et (PRODUCT) RED. L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max sont disponibles en graphite, argent, or et bleu pacifique.