Le prototype Samsung pliable se replie deux fois

Un nouveau prototype pliable de Samsung est exposé à IMID 2021. L’appareil se replie deux fois, contrairement aux pliables que nous avons déjà vus qui ne se plient qu’une seule fois. Il faudrait probablement des années avant que nous voyions cela comme un véritable produit vendable.

Nous en sommes maintenant officiellement à notre troisième génération de téléphones pliables de Samsung. Cependant, tout ce que nous avons vu de la société (et de ses concurrents) jusqu’à présent ne s’est replié qu’une seule fois. Pourquoi ne pas avoir deux plis ?

Samsung semble avoir cela en préparation (h/t SlashGear). Un nouveau prototype pliable de Samsung est actuellement exposé à l’IMID 2021 (la réunion internationale des écrans d’information). Vous pouvez voir l’appareil ci-dessus ou regarder la vidéo YouTube ci-dessous :

Malheureusement, la vidéo ne montre pas l’appareil réellement plié. Cependant, il est clair qu’il est basé sur la conception des appareils Galaxy Z Fold existants, tels que le Galaxy Z Fold 3, il est donc assez facile d’utiliser votre imagination.

Samsung appelle cette technologie pliable «multipliable» et fait référence à ce produit spécifique sous le nom de Samsung Flex In & Out. De toute évidence, ce ne serait pas le nom du marché si cela arrivait un jour sur le marché.

En parlant de cela, ne retenez pas votre souffle pour obtenir un téléphone pliable Samsung comme celui-ci de sitôt. Il faudra probablement des années avant que cela n’arrive dans les magasins, voire jamais.