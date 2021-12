Le PSC proclame Salvador Illa premier secrétaire au cri du président

18/12/2021 à 23h30 CET

.

Au cri du président, le CFP a proclamé premier secrétaire Salvador Illa, qui assume le contrôle absolu du parti et remodèle la direction pour diluer les responsabilités jusqu’ici liées à l’organisation entre deux domaines assumés par Lluïsa Moret et Jaume Collboni, en un cadre fait pour lui.

Les 927 délégués participant ce week-end au congrès extraordinaire des socialistes catalans au Centre international de congrès de Barcelone (CCIB) ont élu par acclamation leur nouveau chef, le seul candidat à ce poste.

Avec la proclamation d’Illa, la transition amorcée il y a un an culmine lorsqu’Iceta a démissionné pour être candidat à la Generalitat aux élections régionales de février dernier au profit de son secrétaire d’organisation d’alors et ministre de la Santé.

Une fois l’allégement officialisé, la prochaine étape sera la ratification du nouvel exécutif du parti, qui comptera 54 membres -67 si l’on compte les nés- et une structure différente de celle qui existait jusqu’à présent, avec cinq premiers secrétaires adjoints.

Le secrétariat de l’organisation dépendra du maire de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret qui occupera José Luis Jimeno, tandis que le leader du PSC de Barcelone, Jaume Collboni, pendra le secrétaire à la politique municipale, aux mains de Joaquín Fernández.

De cette façon, Jimeno et Fernández, « plombiers » reconnus du parti, pourront continuer à travailler sur l’implantation territoriale du PSC loin des projecteurs médiatiques.

Le reste des vice-premiers secrétariats sera occupé par la porte-parole socialiste au Parlement, Alícia Romero (action politique) ; la maire de Sabadell, Marta Farrés (égalité et action sociale), et le président du Congrès des députés Batet Meritxell (amélioration de l’autonomie gouvernementale et du programme)

Elia Tortolero, quant à lui, sera le porte-parole.

Au-delà du dôme, la nouvelle direction socialiste, qui renouvelle 14 noms, Elle est paritaire et recherche un équilibre à la fois entre les différentes fédérations et dans la représentation des députés du Parlement et les Cortès Générales.

Des noms tels que Núria Parlon (politiques de sécurité), Víctor Francos (analyse électorale), Rubén Guijarro (grandes villes), Carlos Prieto (action électorale), Raúl Blanco (industrie, transition énergétique et numérique) et Òscar Ordeig (entreprise) se démarquent.

Le ministre des transports, Rachel Sanchez, et la porte-parole du PSOE au Sénat, Eva Granados, participeront également dans la direction socialiste en tant que membres de droit.

Avec ces nominations, Illa s’entoure de personnes de confiance et garde le contrôle sur le parti dont elle a déjà été la secrétaire d’organisation.

Et le fait est que le chef de l’opposition, soulignent les sources consultées par Efe, est une personne qui aime être au courant de toutes les décisions qui sont prises sous son commandement, même si cela ne veut pas dire qu’il n’écoute pas ou ne permet pas lui-même d’être conseillé.

Le consensus généré par la figure de l’ancien ministre de la Santé dans les rangs socialistes s’est imposé lors de la première journée du congrès extraordinaire qui l’a consacré, dans lequel la bonne ambiance a régné, quoique avec retenue dans les démonstrations d’affection pour la prévention contre le covid-19.

Illa a partagé la vedette avec le premier secrétaire sortant, Miquel Iceta, qui a présenté dans la matinée son rapport de gestion et fait valoir son héritage : il est arrivé en pleine crise interne et en chute libre électorale, et a livré un « solide », « fidèle » s’entraînant à ses racines » et prêt à régner.

« Nous sommes le premier parti de Catalogne », s’est défendu Iceta, qui a fait ses adieux à la direction du PSC au rythme de « Last Dance » de Donna Summer.