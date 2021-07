Le PSG a besoin de 180 millions de ventes

in

04/07/21 à 18:39 CEST

L’arrivée des millions du Qatar en 2011 a négligé toute gestion de compte au PSG. Ce qu’ils n’avaient pas, c’est une pandémie mondiale qui a laissé dans les caisses du club des pertes comprises entre 250 et 300 millions d’euros. Dans n’importe quel club du monde, ces chiffres signifieraient la ruine absolue. Au PSG, évidemment pas. Car même avec ces pertes de millionnaires, les parisiens ont dû augmenter le déficit.

Le « fair-play » financier a toujours été bienveillant avec l’équipe de France mais la Ligue 1 pourrait imposer une sanction à l’entraîneur de Pochettino.

La DNCG, à l’affût

C’est l’organe de la ligue de France en charge du suivi du compte des clubs. En ce sens, le PSG a besoin d’équilibrer les comptes de résultat où, à l’heure actuelle, la différence est de 180 millions d’euros. Des chiffres qui, selon ‘L’Équipe’, signifieraient une sanction.

Malgré cela, le PSG continue de se concentrer sur la section d’incorporation. Ce même été, ils ont incorporé Wijnaldum et Donnarumma à un coût nul, salaires inabordables mis à part, Ramos arrivera également sans payer de transfert et également Achraf, en échange d’un montant proche de 80 millions d’euros. A 80 ‘kilos’, c’est le record de revenus avec Al-Khelaïfi dans la même fenêtre de marché. Ils devront le surmonter et il n’y a pas tant de noms.