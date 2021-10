« Le PSG a été la meilleure décision pour Messi »

10/12/2021 à 21:07 CEST

Javier Pastora, maintenant à Elche, est passé par ‘RMC’ pour parler sur la signature de Leo Messi par le PSG. Le milieu de terrain a déclaré que le changement d’air de la star argentine n’était pas attendu et, à son tour, a assuré que Leo avait pris la meilleure décision, celle d’aller à Paris, une fois qu’il ne pourrait pas renouveler avec le Barça.

« J’ai été un peu surpris par sa signature au PSG parce que je pensais sincèrement qu’il allait rester à Barcelone. Quand la nouvelle est sortie qu’il ne pouvait pas rester, je savais déjà que la seule équipe qui pouvait le prendre était le PSG. Non seulement pour l’argent, mais aussi pour la ville, la qualité de vie et beaucoup. C’était la meilleure option pour lui »Pastore a avoué. « El Flaco » a joué pour l’équipe parisienne de la saison 2011-2012 à la saison 2017-2018, alors maintenant il est heureux que « le meilleur joueur du monde » ait signé pour le PSG.

Javier Pastore tente d’arrêter Leo Messi lors de la rencontre entre le PSG et le Barça à Paris en 2014

| VALENTÍ ENRICHIR

Pastore était présent au Parque de los Príncipes le jour de la présentation du Rosario, et dans la même interview, il a loué les capacités de football de Messi même à 35 ans : « Ce sont des joueurs qui transmettent quelque chose même en les regardant. Il n’y en a pas beaucoup comme ça . C’est un joueur extraordinaire. Vous pouvez effectuer une action pour gagner un match. Vous pouvez faire la différence par vous-même. Même s’il a 35 ans, on continue de voir qu’il peut faire la différence. »

Les deux footballeurs ont coïncidé dans l’équipe nationale argentine et son ancien coéquipier s’est souvenu du premier moment où il l’a vu s’entraîner et pourquoi Messi, en plus de la qualité technique, a joué tant d’années à un excellent niveau physique. « J’avais 19 ans quand j’ai commencé avec l’équipe nationale et je l’ai déjà vu s’entraîner à la musculation. Vous savez qu’il est le meilleur joueur du monde et vous le voyez s’entraîner deux heures plus tôt dans la salle de musculation, faire leur truc. Quand on voit ça, ça veut dire que les jeunes ou nous, les joueurs normaux, devons faire beaucoup plus pour être à leurs côtés », a-t-il déclaré.