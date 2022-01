Le PSG, à gros quota, mais avec de nombreux points positifs

01/08/2022 à 11:28 CET

Olympique de Lyon – Paris Saint Germain

dimanche, 20h45

Nous aurons rarement l’occasion de nous rencontrer à Paris Saint Germain à acompter [1.91] Facile. Ce dimanche, ceux de Mauricio Pochettino visitent la maison de Olympique de Lyon, avec l’un des quotas les plus élevés jusqu’à présent cette saison.

Et pourquoi? Non seulement parce qu’ils jouent à l’extérieur et contre l’une des équipes les plus importantes de France, mais parce qu’en plus, ils ont connu une épidémie de covid dans le groupe qui a laissé plusieurs footballeurs à l’écart. Ils se démarquent d’eux Ángel Di María, Gianluigi Donnaruma, Danilo, Juan Bernat et Bitumazala. Ils ont aussi été infectés Leo Messi et Sergio Rico, mais ceux-ci ont déjà été réincorporés après avoir donné des résultats négatifs lors des derniers tests. Il ne reste plus qu’à connaître le niveau auquel ils peuvent être. Il faut aussi rappeler que Neymar est absent pour cause de blessure.

Alors que reste-t-il au PSG ? Confier à Kylian Mbappé, un joueur qui peut déjà négocier avec d’autres clubs, mais qui, pour l’instant, affiche sa loyauté envers l’équipe. Lors du duel de la Coupe en milieu de semaine, il a jeté l’équipe sur le dos et a marqué trois buts. Qu’il voit la porte contre Lyon [1.91]. C’est une excellente option.

Un peu en retrait se trouve Messi, qui ne sait pas s’il pourra jouer comme titulaire. L’objectif de l’Argentin est [1.73].

Ce qu’il semble, c’est que Lyon a plus de nom qu’autre chose. Ils sont treizièmes du tableau, plus proche de la relégation que de la Ligue des champions et ils n’ont gagné aucun des cinq derniers matchs. C’est pourquoi la part de victoire du PSG, malgré les nombreux blessés, continue de nous paraître bonne et constitue notre recommandation pour le grand match de ce week-end en France.