Le PSG annonce un partenariat pluriannuel avec Crypto.com

Le Paris Saint-Germain (PSG) a annoncé un partenariat pluriannuel avec crypto.com, l’échange cryptographique à la croissance la plus rapide au monde. En plus de devenir le partenaire officiel de la plate-forme de crypto-monnaie du club, crypto.com lancera également des jetons exclusifs non fongibles (NFT) sur sa plate-forme NFT native, crypto.com/NFT, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Attrait international inégalé

Le PSG compte des joueurs comme Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, et ils jouissent d’un attrait international sans égal. Le partenariat avec le principal échange cryptographique était la prochaine étape logique. Avec plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde, crypto.com figure dans le top 10 des applications financières sur Google Play et l’App Store.

Marc Armstrong, directeur des partenariats du Paris Saint-Germain, a commenté :

« Nous sommes ravis d’accueillir Crypto.com dans la famille des partenaires du Paris Saint-Germain. Nous partageons la même passion pour l’innovation et la même ambition d’atteindre le sommet. Avec ce partenariat, le Paris Saint-Germain démontre une nouvelle fois sa vision et son leadership en tant que pionnier dans des domaines tels que le lifestyle, l’e-sport et le digital. C’est une période passionnante pour Cryptocurrency et nous sommes impatients de travailler avec Crypto.com pour apporter de nouvelles expériences à tous les fans du club.

La plate-forme à la croissance la plus rapide avec la carte crypto la plus populaire

Crypto.com n’est pas seulement la plate-forme crypto à la croissance la plus rapide au monde, mais aussi l’émetteur de la carte crypto la plus populaire au monde. Il a des utilisateurs dans plus de 30 pays. L’échange paiera une grande partie des frais de parrainage en utilisant Crypto Coin (CRO / USD), son propre jeton natif. C’est du jamais vu pour un accord de cette ampleur.

Une histoire de partenariats mondiaux

Crypto.com est également un leader du secteur des partenariats sportifs avec des collaborations avec la Formule 1, l’UFC et la Lega Serie A. Ils ont également été les premiers à s’associer à une équipe de la LNH, ce qui s’est produit plus tôt cette année.

Le cofondateur et PDG de Crypto.com, Kris Marszalek, a commenté :

« Notre mission depuis le premier jour a été d’accélérer la transition du monde vers les crypto-monnaies. Nous le faisons en trouvant les meilleurs partenaires au monde, et le Paris Saint-Germain est sans égal. Entre la visibilité de la marque, l’accès au stade et aux équipes, et le développement collaboratif de NFT, je ne doute pas que nous créerons de nouvelles expériences passionnantes pour les fans de football du monde entier. »

